Retrofit auto elettriche: operativa la piattaforma, ecco come richiederlo

La piattaforma Retrofit è operativa dal 15 febbraio e vale per colore che hanno effettuato la conversione elettrica del proprio veicolo fino allo scorso 31 dicembre 2022

Se entro lo scorso 31 dicembre 2022 avete effettuato il retrofit elettrico della vostra vettura, allora potete accedere alla piattaforma dedicata e domandare il contributo fino a 3.500 Euro stanziato dal Governo italiano. Dallo scorso 15 febbraio, infatti, è operativo il sito internet nel quale richiedere ufficialmente questo incentivo, relativo alla conversione del motore endotermico di un veicolo in powertrain elettrica.

Si tratta di un’agevolazione che prevede un contributo pari al 60% (e fino al tetto massimo di 3.500 Euro) della spesa sostenuta per la riqualificazione energetica di un autoveicolo per trasporto persone oppure per un furgone destinato al trasporto merci fino a 3,5 tonnellate, immatricolato originariamente con motore a combustione interna ma che è stato trasformato nell’intervallo di tempo tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022 in un veicolo ad alimentazione 100% elettrica.

A questo contributo si aggiunge quello pari al 60% per le spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico registro automobilistico (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione. Gli interessati che rientrano nelle condizioni previste per il bonus retrofit elettrico possono accedere alla piattaforma dedicata (qua il link) e completare il form di richiesta dell’agevolazione, indicando tutti i dati personali e del veicolo in questione nonchè l’IBAN per l’accredito dell’incentivo.