Ride 5: il trailer del nuovo videogame di moto su PlayStation, Xbox e PC

Il nuovo capitolo della fortunata serie Ride sarà pubblicato il prossimo 24 agosto su console next-gen (PS5, Xbox Series X/S) e su PC

Appassionati di moto, segnatevi sul calendario la data del 24 agosto: in quell’occasione l’italianissima Milestone pubblicherà il nuovo Ride 5, ultimo capitolo della famosa saga di videogiochi dedicati alle due ruote che promette di far vivere una rinnovata esperienza in singleplayer e in multiplayer a tutti coloro che amano sfrecciare in sella (anche virtuamente) alla propria amata Superbike. Rispetto alle iterazioni precedenti, il nuovo Ride 5 è stato sviluppato appositamente per le console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) in modo da sfruttare tutto l’hardware a disposizione.

La grafica sarà ancora più realistica e accurata fin nei minimi dettagli, sia quelli delle singole moto o dei piloti (le prime personalizzabili con diversi elementi aftermarket e i secondi in fatto di abbigliamento, caschi, tute e stili di guida) sia quelli dell’ambiente circostante… a cominciare dal meteo, reso dinamico perchè ereditato direttamente da MotoGP23. In questo modo le gare diventeranno davvero imprevedibili, perchè la tenuta dell’asfalto cambierà di volta in volta in base a temperatura e umidità ambientale.

Per quanto riguarda i contenuti, Ride 5 introdurrà una nuovissima modalità Carriera nella quale saranno presenti ben dieci avversari speciali, tutti con abilità uniche e quindi molto difficili da battere. Gli eventi da vivere appieno in sella alla propria due ruote saranno più di 200 e non mancherà nemmeno la modalità Race Creator, destinata a creare un evento personalizzato in base ai gusti del giocatore. Lato multiplayer, infine, oltre al solito split-screen per due giocatori, Ride 5 permetterà a player di console diverse di sfidarsi direttamente online, con tanto di leaderboard locali e mondiali. Nell’attesa di scoprire cos’altro sta bollendo in pentola, ecco qua sotto il primo trailer ufficiale del nuovo videogame Milestone!