San Valentino on the road: perchè non festeggiarlo con un viaggio in camper?

La piattaforma di camper sharing Yescapa suggerisce i 5 motivi per cui un viaggio in camper è l’idea perfetta da regalare e regalarsi per un’avventura romantica a due

La giornata degli innamorati, San Valentino, è ormai alle porte: si festeggia come da consuetudine il 14 febbraio, una giornata speciale che, per gli appassionati di viaggi, potrebbe diventare una bella opportunità per regalare alla propria dolce metà un viaggio in coppia da vivere a bordo di un camper. Vi sembra un’idea stravagante? In realtà non lo è affatto: secondo Yescapa, piattaforma leader di camper sharing in Europa, nel 2022 ben il 50% dei veicoli è stato prenotato da coppie, in aumento rispetto agli anni precedenti, confermando questa modalità di viaggio come interessante e originale proposta per una fuga romantica.

Perchè scegliere proprio questo regalo per San Valentino? Ci sono alcuni buoni motivi che confermano quanto sia emozionante un viaggio in camper per una coppia: dall’assaporare il ritmo più lento dell’intero viaggio all’apprezzare mete sempre nuove e sconosciute, che si possono trovare sia in Italia (dalla Valle d’Itria alla zona del Clitunno in Umbria, per esempio) sia oltre le Alpi, in Francia oppure nei Balcani. Un viaggio in camper per due è sinonimo di flessibilità e mentalità aperta, che aggiunge la meraviglia della scoperta di posti lontani finora inesplorati.

Un camper, in questo modo, può diventare un vero e proprio “nido d’amore a quattro ruote“: grazie al suo perfetto equilibrio tra abitabilità di bordo e mobilità, un van (magari dallo stile vintage e con tettuccio a soffietto) consente di vivere un’esperienza intensa e intima da vivere con la propria dolce metà, portando con sè solamente l’indispensabile e lasciandosi alle spalle la frenesia della vita quotidiana. Che ne dite, vi abbiamo convinto a partire in viaggio questo San Valentino?