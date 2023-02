Sciopero trasporti 17 febbraio: tutte le informazioni e gli orari

Nella giornata di oggi, venerdì 17 febbraio, è in vigore uno sciopero nazionale del trasporto pubblico che durerà 24 ore: ecco tutti i dettagli

Se avete la necessità di spostarvi per lavoro o per studio con tram, bus e metro, sappiate che oggi potrete incontrare diverse difficoltà: l’Unione Sindacale di Base, infatti, ha indetto per oggi, venerdì 17 febbraio, uno sciopero generale del trasporto pubblico in Italia della durata di 24 ore, al fine di sottolineare i problemi ancora presenti in fatto di sicurezza sul lavoro dei dipendenti e dei relativi stipendi che, ormai, non sono più all’altezza dell’attuale costo della vita.

Per quanto riguarda Roma, tutte le principali aziende di trasporto pubblico locale (tra cui Atac, Roma TPL, Cotral e Astral) manterranno fermi i loro bus, metro e tram dalle 8:30 fino alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. A ciò si aggiunge lo stop della linea ferroviaria locale Roma-Lido e Roma-Viterbo, che seguiranno gli stessi orari. Passando a Milano, lo sciopero dei mezzi ATM si protrarrà dalle 8:45 fino alle 15 e poi dalle 18 fino a fine servizio.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche le città di Napoli e Torino: la Linea 1 del capoluogo partenopeo fermerà autobus e funicolari dalla mezzanotte di venerdì 17 fino alla mezzanotte del giorno successivo, mentre in Piemonte lo sciopero sarà meno invasivo dal momento che la metropolitana sarà inoperativa per sole 4 ore (dalle 12 alle 16) e GTT, l’azienda di trasporto pubblico locale, ha garantito le fasce di operatività dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Sciopero anche a Bologna e Ferrara, che durerà sempre 24 ore ma ci saranno le fasce di garanzie dell’azienda di trasporti TPer dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19 a fine servizio. Spostandoci verso la Puglia, a Bari lo sciopero interesserà per 24 ore il personale Stp mentre a Taranto la società di trasporti Kyma si fermerà per 8 ore su tutto l’arco di operatività dei mezzi pubblici.