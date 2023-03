Shenlan S7: in arrivo dalla Cina un nuovo SUV elettrico premium

La Shenlan S7 debutterà sul mercato cinese in due versioni: la prima 100% elettrica e la seconda con motore benzina e range extender

Nel mese di aprile il mercato cinese accoglierà un nuovo SUV premium nella gamma dei “ruote alte” 100% elettrici: prodotto in collaborazione tra Changan, CATL e Huawei, si chiamerà Shenlan S7 e sarà il secondo modello presentato da questo consorzio dopo la sedan SL03. Come potete vedere dalle immagini in gallery, si distinguerà per forme imponenti ma allo stesso tempo curate sotto il punto di vista aerodinamico, sulle quali troveranno posto la fascia luminosa a LED con fendinebbia e prese d’aria in nero lucido, i cerchi da 20” e un posteriore da SUV Coupé con tanto di piccolo spoiler sul lunotto.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Shenlan S7 proporrà un cockpit di ultima generazione equipaggiato con il caratteristico volante a due razze, con il parabrezza provvisto di HUD, con l’infotainment ultra-wide orientato verso il guidatore e due charging pads per gli smartphone. L’accesso all’abitacolo, inoltre, avverrà senza maniglie ma attraverso un pulsante che aprirà e chiuderà le portiere.

Lato motorizzazioni, la Shenlan S7 sarà offerta in due versioni: la prima 100% elettrica con powertrain da 258 CV e 320 Nm di coppia, la seconda con motore 1.5 Litri benzina a quattro cilindri da 95 cavalli abbinato alla stessa unità elettrica che funge da “range extender” per il pacco batterie, del quale al momento non si conoscono ancora i dettagli. Questo SUV farà il suo debutto al Salone dell’Auto di Shanghai di aprile 2023 con un prezzo indicativo intorno ai 23.600 dollari.