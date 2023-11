Skoda Kamiq Black Dots: in promozione a novembre 2023 a 169€ al mese

Fino al 30 novembre 2023 è possibile acquistare in promozione lo Skoda Kamiq Black Dots a 169 euro al mese nella versione con motore TSI benzina a tre cilindri 1.0 da 95 CV.

Lo Skoda Kamiq Black Dots si distingue per il suo design accattivante e le esclusive finiture nere, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca stile e praticità in un veicolo. Proprio questo modello è disponibile in promozione fino al 30 novembre a soli 169 euro al mese con anticipo di 3800 euro. Tra l’altro l’offerta prevede delle condizioni vantaggiose con un TAN del 5,99% e un TAEG del 7,37%.

Il Kamiq Black Dots si presenta come un SUV versatile e spazioso, capace di ospitare comodamente fino a cinque persone. Dotato di cinque portiere, vanta un bagagliaio ampio (da 400 a 1395 dm³) e misure generose: 153 cm di altezza, 179 cm di larghezza e 424 cm di lunghezza, con un passo di 264 cm. Il peso del veicolo, compreso il conducente, è di 1221 kg.

Il motore

Sotto il cofano, lo Skoda Kamiq Black Dots ospita un motore TSI a benzina sovralimentato a tre cilindri in linea con cilindrata di 999cc, conforme alla normativa Euro 6. La potenza raggiunge i 95 CV mentre la coppia massima è di 175 Nm.

La trazione anteriore e il cambio manuale a 5 marce si affiancano al propulsore. In termini di efficienza, il veicolo registra un consumo misto di 5,3 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 121 g/km. Le prestazioni sono molto interessanti, con una velocità massima di 183 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi.

Il comfort a bordo è assicurato grazie a numerose dotazioni di serie, tra cui il climatizzatore automatico a due zone Climatronic, il sistema di ausilio per la partenza in salita Hill Hold Control, il controllo automatico della velocità e il sistema multimediale Radio Bolero con display touch da 8 pollici.

Il design

L’estetica del Kamiq Black Dots è impreziosita da dettagli come le calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, i cerchi in lega Propus Aero neri diamantati da 17” e la carrozzeria bicolore. La sicurezza è garantita, invece, da funzioni come l’Adaptive Cruise Control, l’assistente di mantenimento della corsia Lane Assistant e il sistema di frenata automatica di emergenza.

In conclusione, l’offerta di novembre 2023 riservata allo Skoda Kamiq Black Dots è senza dubbio molto interessante ed è dedicata agli amanti dei SUV urbani, combinando design, sicurezza, comfort e prestazioni, il tutto con una proposta economica vantaggiosa.