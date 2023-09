Smart #3: debutto ufficiale in Europa al Salone di Monaco 2023

Smart ha sfruttato il Salone di Monaco 2023 per presentare in anteprima europea la sua nuova Smart #3 completamente elettrica. C'è anche la 25th Anniversary Edition per celebrare i 25 anni del brand.

La nuova Smart #3 ha fatto parlare ancora una volta du sé. Dopo aver destato scalpore alla sua presentazione mondiale al Salone di Shanghai, il marchio tedesco ha scelto il Salone di Monaco 2023 (o IAA Mobility 2023) per il suo debutto europeo. E la tempistica non potrebbe essere migliore. Infatti, c’è anche la speciale 25th Anniversary Edition per celebrare i 25 anni di Smart.

Parlando di design, il nuovo crossover coupé elettrico dell’azienda è sinonimo di eleganza sportiva. Con la sua carrozzeria coupé, le sue curve atletiche e la sua griglia frontale a forma di A, questa auto rappresenta un punto di riferimento nel design automobilistico contemporaneo.

Il posteriore è ulteriormente esaltato da uno spoiler pronunciato mentre le luci a LED frontali aggiungono un tocco di classe. Ma il vero punto di forza è senza dubbio il tetto panoramico a raggiera, che offre un ambiente interno molto gradevole.

Fino a 428 CV di potenza massima

Non lasciatevi ingannare dalla sua eleganza. La nuova #3 è molto performante. Con una potenza che va dai 272 CV (200 kW) della versione standard ai 428 CV (315 kW) della versione Brabus, l’EV è costruito per impressionare.

E se parliamo di accelerazione, la Smart #3 Brabus impiega soli 3,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Inoltre, la struttura aerodinamica e le sospensioni avanzate garantiscono un’esperienza di guida ottimale, equilibrando comfort e sportività.

Smart non ha tralasciato i dettagli tecnologici. La Smart #3 vanta un’ampia gamma di funzioni intelligenti, come l’assistente alla guida in autostrada e l’assistente al parcheggio automatico. Il sistema di ricarica rapida consente di portare la batteria dal 10% all’80% in meno di mezz’ora, con un’autonomia complessiva che varia tra i 435 e i 455 km con una singola ricarica.

Ecco la versione speciale 25th Anniversary Edition

Per celebrare il suo 25° anniversario, la casa automobilistica tedesca ha presentato la Smart #3 25th Anniversary Edition al Salone di Monaco 2023. Vanta un sistema di infotainment di ultima generazione, un esclusivo tetto panoramico a galassia e degli accenti rossi sulla livrea bianca. Non da meno, gli interni di questa edizione sono adornati con lussuosi sedili in pelle.

Per quanto riguarda la disponibilità, in Germania le prime unità verranno vendute alla fine del 2023 con prezzi a partire da 43.490 euro per la Pro+. Le versioni Premium e 25th Anniversary seguiranno a 46.490 e 46.990 euro, rispettivamente.

Con questo nuovo crossover coupé 100% elettrico, Smart sta chiaramente puntando in alto. Il nuovo modello rappresenta una svolta per il brand, combinando design all’avanguardia, prestazioni sportive e tecnologia innovativa.