Smart EQ ForTwo 25th Anniversary: una serie speciale per celebrare i suoi 25 anni

La nuova Smart EQ ForTwo 25th Anniversary rende omaggio ai 25 anni del brand come versione speciale dell'iconica due posti per il mercato italiano. Viene proposta in due versioni, entrambe basate sull'allestimento Prime.

Smart celebra il suo 25° anniversario con un’edizione speciale della ForTwo dedicata al mercato italiano: la nuova Smart EQ ForTwo 25th Anniversary. Questa iniziativa sottolinea l’importanza dell’Italia, un paese che ha mostrato un’affezione speciale verso l’unicità indiscussa del produttore tedesco.

Nell’arco di 25 anni, Smart ha raggiunto traguardi che pochi avrebbero immaginato. Si è guadagnata un posto nella collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMA), ha segnato il passo diventando la prima auto elettrica disponibile nelle concessionarie e ha preso la decisione audace di convertire interamente la propria gamma all’elettrico.

Tre esclusive colorazioni tra cui scegliere

Grazie alla sua lunghezza di 2,70 metri, la Smart EQ ForTwo ha trovato un posto speciale nei cuori degli urban driver di tutta Europa, e in Italia, in particolare, è stata riconosciuta come un essenziale complemento all’arredamento urbano moderno e funzionale.

In occasione di questo anniversario, l’azienda ha rilasciato tre distintive livree: Carmine Red, Grey Matt e Sapphire Blue. Queste sono solo le ultime di una serie di edizioni limitate che hanno arricchito la storia del marchio tedesco nel corso degli anni, consolidando il suo posizionamento nel settore automobilistico.

Maurizio Zaccaria, direttore vendite di Mercedes-Benz Cars Italia, ha espresso il suo punto di vista sulla celebrazione: “Per 25 anni, la ForTwo, affettuosamente soprannominata ‘Smartina’, ha rappresentato la risposta definitiva alle esigenze di mobilità urbana. Che la si veda come un essenziale strumento per navigare nel caos cittadino o come un simbolo di status da ostentare con orgoglio, la ForTwo ha sempre incarnato un desiderio universale. Questa edizione speciale rende omaggio alla sua eredità e ai 600.000 appassionati italiani che hanno reso grande la Smartina nel tempo”.

Prezzo di partenza di 23.767 euro

La nuova Smart EQ ForTwo 25th Anniversary viene offerta con caratteristiche esclusive. Oltre alle tre colorazioni sopra menzionate, presenta interni in pelle, cerchi da 16”, Winter Pack, pacchetto telecamera con sensori di parcheggio, fari con tecnologia Full LED ed Exclusive Pack.

Per chi desidera acquistarla, è già disponibile presso gli Smart Center italiani, con un prezzo di partenza di 23.767 euro per il modello con caricatore da 4,6 kW e 24.176 euro per la versione con caricatore più potente da 22 kW.