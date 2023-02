Spoticar prevede un aumento di vendite e showroom Stellantis nel 2023

Spoticar, il brand dell'usato di Stellantis, guarda al futuro con fiducia per un'ulteriore crescita di quasi il 50% nel 2023

Quando si tratta di decidere quale automobile comperare, la scelta può risultare più difficile di quanto si possa pensare: con il grande incremento delle ricerche di informazioni online, la maggior parte della clientela impiega poco meno di un mese a definire il proprio acquisto, trovando infine nello showroom la conferma del proprio desiderio a quattro ruote. E’ in questo scenario che Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati, entra in gioco al fine di rendere più semplice l’intero processo di acquisto.

Dopo un 2022 con il 28% di vendite in più rispetto al precedente, Spoticar attualmente offre oltre 11.800 automobili presso le 236 concessionarie posizionate su tutto il territorio nazionale, certificandone il chilometraggio di ognuno di essi dopo oltre cento controlli pre-vendita tra i quali sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. Non mancano inoltre la formula test-drive e quella “soddisfatto o rimborsato“, in modo da rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura.

Con questi presupposti, le aspettative per il 2023 sono ancora più positive e Spoticar mira a un’ulteriore crescita di quasi il 50%: “Il mercato second hand e i servizi collegati si confermano strategici per Stellantis – ha affermato Giuseppe Di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia – Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da “piazzare”, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari. Abbiamo chiuso il 2022 in modo molto soddisfacente con una crescita rispetto all’anno precedente del 28% nonostante il mercato complessivo, di oltre 2 milioni e 725 mila veicoli, abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021. Per il 2023, prevediamo per Spoticar una ulteriore crescita di vendite intorno al 50%“.