Stop ai motori endotermici dal 2035: in Italia si pensa a un piano per salvare la produzione

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha affermato che il Governo sta lavorando a un piano per favorire la produzione nazionale di veicoli italiani

La scelta dell’Unione Europea di ufficializzare lo stop alla vendite di veicoli con motore endotermico a partire dal 2035 ha scatenato una vera e propria bufera nel nostro Paese. Una decisione del genere potrebbe creare notevoli problemi alla produzione di veicoli (soprattutto dei marchi premium che privilegiano la qualità alla quantità) ed è per questo motivo che è necessario muovere i primi passi per salvaguardare la produzione nazionale in ambito automotive.

Una prima presa di posizione è stata presa dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha rassicurato tutti gli interessati all’argomento affermando che il Governo “è impegnato nel definire un piano capace di tutelare la nostra produzione: su questo aspetto ho aperto un tavolo anche con Stellantis, per confrontarmi con tutto il settore. I dati dicono che la maggior parte degli incentivi sono andati ad auto del Gruppo, ma soprattutto realizzate all’estero. Stiamo quindi valutando come realizzare, fin da subito, degli incentivi che, di fatto e in qualche misura, favoriscano la produzione nazionale di autovetture italiane“.

Il pericolo principale è la perdita di numerosi posti di lavoro, dal momento che il passaggio esclusivo alla produzione di vetture elettriche potrebbe mettere in pericolo 60.000 occupati entro il 2040, a causa del minor numero di componenti richieste per costruire un veicolo del genere. Le possibili soluzioni? Maggiore flessibilità da parte dell’UE nel passaggio all’elettrico e nell’introduzione dell’omologazione Euro 7, la necessità di rendersi indipendenti in fatto di materie prime senza diventare “sudditi” della Cina e il passaggio ai bio-carburanti, che rappresentano “una filiera pulita che consentirebbe di mantenere l’attuale importazione del sistema di produzione automotive, di fatto adattabile ai motori endotermici“.