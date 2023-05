Subito Motori: il partner ideale per la rete distributiva del mondo automotive

Subito Motori ad Automotive Dealer Day 2023 - Mantenere la leadership nel nuovo scenario distributivo dell’auto: la sfida del 2023

Il mondo della distribuzione dell’auto è interessato da una serie di cambiamenti che coinvolgono tutte le componenti chiave delle aziende coinvolte: dall’organizzazione al modello, dal ruolo dei professionisti all’implementazione tecnologica. Il mondo dell’online e le potenzialità dell’usato rappresentano la sfida e la soluzione per rimanere competitivi in un settore che vede i dealer cambiare pelle e passare a un modello di business sempre più di agenzia.

Questo è quanto emerso durante l’incontro “Dal Cliente all’Utente: cosa cambia e cosa serve per mantenere la leadership nel nuovo scenario distributivo dell’auto” organizzato da Subito Motori nella cornice dell’Automotive Dealer Day di Verona, con l’intervento di Andrea Volontè, Director of Sales di Subito e Fausto Dassenno Chief Product and Technology Officer di Subito.

Subito, piattaforma digitale n°1 in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre e 13 milioni di utenti unici al mese, pone l’accento sul ruolo chiave dell’usato e dell’online nel futuro del mondo automotive, ponendo al centro il cliente finale e dando ancora più un ruolo da protagonista ai dealer.

Il canale verticale Motori si conferma il più visitato di Subito (1,6 milioni di visite al giorno) e punto di riferimento degli italiani per la compravendita di Auto, che è la prima categoria per traffico (oltre 800.000 visite giornaliere). Nel 2022, inoltre, Subito Motori ha ospitato oltre 25 milioni di annunci, con mediamente 410.000 auto live ogni giorno.

Per questo Subito Motori si rivela un partner affidabile per i dealer che si trovano ad affrontare un momento di cambiamento, che li vede penalizzati dal sensibile aumento dei prezzi sul nuovo, una disponibilità ancora limitata e tempi di consegna tutt’ora protratti.

“Tutti siamo consapevoli che stiamo vivendo un’epoca in cui i cambiamenti avvengono in modo costante, repentino e imprevedibile. Questo vale anche per il mondo della distribuzione dell’auto, dove moltissime aziende si trovano a dover pensare a nuovi modelli organizzativi e di business” afferma Andrea Volontè. “Noi di Subito Motori vogliamo essere il partner giusto per i dealer, mettendo a disposizione il nostro punto di vista privilegiato sul mercato della vendita e dell’acquisto di veicoli e la nostra esperienza di attori del cambiamento, che porta sul mercato nuove soluzioni nella relazione con il cliente.”

Oltre ad essere la prima piattaforma italiana per traffico e contenuto, Subito Motori vuole offrire ai suoi oltre 7.500 concessionari consulenza e soluzioni innovative per gestire non solo la loro presenza online, come grande vetrina e strumento di contatto con il cliente finale, ma anche sul mondo dell’usato, che rappresenta e rappresenterà sempre più un’opportunità. Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy, realizzato da BVA Doxa per Subito, nel 2022 il mercato dell’usato ha raggiunto un valore di 10,6 miliardi di Euro. “Considerando che con il modello di agenzia la vendita del nuovo avverrà sempre più a listino, la vera trattativa si giocherà sull’usato, che diventerà sempre più lo strumento per gestire la scontistica in fase di vendita, ma anche fonte di guadagno di per sé” continua Andrea Volontè. “Un’opportunità che non sarà più solo sull’usato fresco, ma anche su auto più economiche che diventeranno sempre più interessanti per una clientela che in questo momento di situazione economica incerta potrà comunque accedere all’auto di proprietà”.

Subito Motori continua a evolversi come prodotto, proprio per fornire ai dealer soluzioni sempre più complete per le proprie esigenze, beneficiando anche della familiarità e della penetrazione del brand Subito, che grazie alle sue 38 categorie è la destinazione naturale per gli acquisti second hand di ogni giorno, quindi top of mind anche quando si parla di una scelta importante come quella dell’auto. Grazie anche alle sinergie con automobile.it, piattaforma verticale focalizzata sull’usato garantito, che amplia ulteriormente l’offerta e la possibilità di raggiungere il cliente finale attraverso modalità complementari e sinergie efficaci.