Suzuki Across 2023: la plug-in è ancora più tecnologica

La Suzuki Across plug-in si aggiorna: è disponibile nei concessionari da un prezzo di 55.400 Euro

A due anni dal debutto sul mercato italiano, la Suzuki Across plug-in hybrid si aggiorna con un MY2023 notevolmente migliorato per quanto riguarda la tecnologia di bordo che ora mette a disposizione di guidatore e passeggero, innanzitutto, un cockpit digitale da 12,3” dalla grafica totalmente nuova, tridimensionale e personalizzabile (3 diversi layout e 4 differenti design in base alla modalità di guida selezionata), che favorisce la consultazione delle informazioni e la massima attenzione alla strada.

A fianco spicca il rinnovato sistema infotainment da 10,5 pollici, dotato di tecnologia MirrorLink e compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, il piano di ricarica a induzione per lo smartphone e la diversa posizione del microfono che migliora la qualità audio delle chiamate di emergenza effettuate mediante il sistema eCall. Per quanto riguarda le capacità di ricarica, la nuova Suzuki Across MY2023 ha un’autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città e fino a 75 km secondo il ciclo WLTP, ricaricabile con il caricatore di bordo da 7 kW con riduzione del 50% dei tempi d’attesa (3 ore per una ricarica completa in corrente alternata).

Confermato, invece, il prezzo di listino: la nuova Suzuki Across plug-in hybrid MY2023 è disponibile nei concessionari da 55.400 Euro, ai quali vanno sottratti fino a 6.000 Euro se si accede all’Ecobonus (2.000 Euro per la classe di emissioni più altri 4.000 Euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo Euro 4 o di categoria inferiore). La garanzia è di 3 anni o 100.000 km, con assistenza stradale e controlli gratuiti inclusi, mentre quella relativa alla tecnologia ibrida può essere estesa gratuitamente fino a 10 anni o 250.000 km. Aggiungendo il programma Suzuki Energy by Iren, l’acquirente della Across plug-in può beneficiare di 3 vantaggi principali che corrispondono, rispettivamente, al bonus ricarica di 1.000 euro, all’offerta wallbox ed all’offerta “luce & gas”.