Suzuki Across: tutte le novità del MY2023 plug-in hybrid

Nuovo cockpit digitale, nuovo infotainment e caricatore di bordo da 7 kW: ecco cosa propone la nuova Suzuki Across 2023

Negli scorsi giorni il marchio Suzuki ha aperto gli ordini per il nuovo MY2023 della Suzuki Across: la “sorella gemella” della Toyota RAV4 si rinnova proponendo una più efficiente e completa dotazione tecnologica di bordo, che comprende innanzitutto il nuovo digital cockpit da 12,3” con grafica personalizzabile su tre layout in base alla modalità di guida selezionata (EV elettrica, HV ibrida, automatica e charging) e su quattro design differenti in base all’impostazione del selettore posizionato, alternativamente, su Normal, Eco, Sport o Trail.

Il pacchetto è completato dall’inedito sistema multimediale su schermo da 10,5”, più veloce e intuitivo da utilizzare, ora compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e dal caricatore di bordo da 7 kW, che consente di dimezzare il tempo di ricarica alle colonnine pubbliche effettuando il pieno di energia in meno di tre ore. Il nuovo MY2023 della Suzuki Across è disponibile nel solo allestimento TOP e con la motorizzazione ibrida plug-in da 306 cavalli, abbinato al pacco batterie da 18,1 kWh che garantisce fino a 98 km di autonomia in modalità elettrica. I prezzi partono da 55.400 Euro.