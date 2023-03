Tesla Model 2: l’elettrica entry level è ancora avvolta nel mistero

Durante l'Investor Day di Tesla, Elon Musk ha confermato che sarà prodotto un nuovo modello, la Model 2, presso la Gigafactory in Messico

Prossimamente la line-up offerta dal marchio Tesla potrà contare su un nuovo modello, che ormai è in lavorazione da diversi anni: si tratta della Model 2, versione più piccola e compatta rispetto alla Model 3 e alla Model S e che verrà inserita in gamma come elettrica “entry-level” dal prezzo decisamente più contenuto e, quindi, ancora più alla portata per le tasche della maggior parte degli automobilisti. Vista la lunga “gestazione”, in molti si aspettavano un reveal a sorpresa nello scorso Investor Day 2023… dove, invece, Elon Musk ha più semplicemente fatto intravedere “un nuovo modello di nuova generazione” ancora celato sotto un telo bianco.

Nonostante la delusione, possiamo confermarvi alcune delle caratteristiche che renderanno unica la versione di serie della Tesla Model 2: sarà un crossover compatto dalla lunghezza non superiore ai 4,4 metri, costruito su un‘inedita piattaforma per auto di piccole dimensioni che, allo stesso tempo, garantirà una capienza sufficiente del bagagliaio e un’ottima disposizione dell’abitacolo per il massimo comfort durante la marcia.

La presenza di un pianale inedito renderà possibile l’adozione di accumulatori di ultima generazione (con autonomia almeno di 400 km) e un processo costruttivo che avrà come punto nevralgico la Gigafactory Tesla in Messico. L’idea è quella di assemblare la vettura in tante parti di grandi dimensioni, in modo da ridurre i costi di produzione e, quindi, anche il prezzo finale per la clientela che dovrebbe assestarsi intorno al range dei 30.000 Euro. Quando sarà finalmente disponibile nei concessionari? Non prima del 2024.