The Last of Us e la benzina “scaduta” da 20 anni: è un bio-carburante?

Nella serie Tv "The Last of Us" è rappresentata una scena in cui la benzina viene inutilizzata in modo insolito: scopriamola assieme

Se siete appassionati di serie Tv, sicuramente avete apprezzato quella post-apocalittica di “The Last of Us“: si tratta di uno degli show HBO di maggior successo che rappresenta la vita negli Stati Uniti dopo lo scoppio di una pandemia, nella quale il cinquantenne Joel viaggia insieme alla giovane Ellie di quattordici anni che non ha mai vissuto al di fuori della zona di quarantena. In una delle scene del viaggio, tuttavia, i produttori hanno dipinto in maniera fin troppo “ottimistica” l’utilizzo della benzina per continuare ad alimentare i veicoli di trasporto dei protagonisti.

Questi, infatti, provvedono ad aspirare il carburante dal serbatoio di vecchie macchine per riempire le loro taniche: i veicoli “depredati”, tuttavia, hanno un’età di almeno vent’anni (a partire dallo scoppio della pandemia), e tutti noi sappiamo che nessun carburante sarebbe utilizzabile dopo un così lungo intervallo di tempo. La benzina tradizionale, infatti, contiene delle sostanze che la fanno decadere entro sei mesi, rendendola di fatto praticamente inutilizzabile. Che quello di The Last of Us sia un bio-carburante di ultima generazione?