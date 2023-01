Toyota Mirai: tutte le novità del MY2023

Nuovo infotainment e logica migliorata del sistema di guida semi-autonoma Advanced Drive: ecco le novità della Mirai 2023

A due anni dal debutto sul mercato dell’ultimo restyling, la Toyota Mirai si aggiorna nuovamente in vista del 2023 introducendo una versione aggiornata della suite multimediale presente a bordo. La prima novità, quindi, è il rinnovato infotainment Display Audio Plus, che ora include l’hotspot Wi-Fi e, come parte del pacchetto Toyota Teammate di aiuti per la guida semi-autonoma, anche la mappa aggiornata per l’utilizzo del sistema Advanced Drive di ultima generazione.

Forte di un’autonomia che supera i 150 km con i 1 kg di idrogeno, la nuova Toyota Mirai 2023 è pronta a esordire in Giappone in sette allestimenti differenti con prezzi che, tradotti in Euro, variano da poco più di 50.000 Euro fino a quasi 61.000 Euro. Il debutto in Europa e in Italia? Previsto nel corso del nuovo anno.