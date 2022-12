Trasporto pubblico: con il 2023 aumenta il prezzo dei biglietti a Milano e Roma

A Milano un biglietto singolo passerà da 2 a 2,20 Euro a partire dal 9 gennaio, mentre a Roma si passerà alla soglia dei 2 Euro entro il mese di luglio

Il ritorno dalle vacanze natalizie si prospetta più oneroso del previsto per tutti quegli italiani che dovranno recarsi a lavoro a partire dal 9 gennaio 2023: a Milano, infatti, l’arrivo del nuovo anno porterà come “dono” un aumento del prezzo dei biglietti singoli per l’utilizzo dei trasporti pubblici (gestiti da Atm), che in nome dell’adeguamento al caro vita passeranno da 2 a 2,20 Euro per ogni corsa. Più cospicui, invece, gli incrementi sul biglietto giornaliero (che costeranno 7,60 Euro), su quello valido tre giorni (che costerà 13 Euro contro i 12 attuali) e sul carnet dieci corse, acquistabile a 19,50 Euro anzichè 18 Euro.

La decisione, come annunciato, diventerà operativa a Milano a partire dal prossimo 9 gennaio 2023, ma resta il fatto che i “vecchi” biglietti saranno utilizzabili per 60 giorni (fino al 10 marzo 2023) dall’entrata in vigore di questo adeguamento tariffario. Il prezzo degli abbonamenti mensili e annuali, invece, non verrà toccato… cosa che invece accadrà a Roma dal mese di luglio 2023. L’Atac, infatti, ha deciso di far passare i primi da 35 a 46,70 Euro mentre i secondi da 250 a 350 Euro, il che significa che il biglietto singolo affronterà un aumento nominale da 1,50 a 2 Euro.

Piccoli aumenti, in realtà, sono già stati riscontrati da agosto 2022 in quel di Napoli: la Regione Campania, infatti, ha predisposto un incremento fino a 1,20 Euro per le corse semplici della linea Anm, fino a 1,40 Euro per le linee suburbane, fino a 1,70 Euro per utilizzare la linea NA1 e fino a 2,40 Euro per la corsa singola della NA2. Più cospicua, invece, la tariffa per l’area di Salerno dove il biglietto orario ora costa 1,50 Euro anzichè 1,30 Euro.