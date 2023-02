Tutti gli eventi per il 60° anniversario di Lamborghini

Il prossimo 6 maggio 1963 il marchio Lamborghini Automobili festeggerà il suo 60° anniversario: ecco quali saranno i festeggiamenti

Il 2023 è un anno speciale per Lamborghini Automobili: il 6 maggio 1963, infatti, il marchio di Sant’Agata Bolognese festeggia i suoi primi 60 anni di attività, una ricorrenza che prevede molteplici festeggiamenti in tutto il mondo in modo da onorare al meglio quello che è uno dei brand di maggior successo nel mondo delle supercar ad alte prestazioni. I primi eventi sono cominciati a gennaio con l’apertura del nuovo museo, mentre per febbraio, il 23 per la precisione, è previsto il raduno Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary sul circuito di Suzuka.

Un evento simile andrà in scena il 29 aprile sul circuito di Silverstone, sede del Lamborghini Day UK, mentre in Italia l’attesa è particolarmente alta per ciò che verrà organizzato in Piazza Maggiore a Bologna il 28 maggio successivo. In quell’occasione prenderà vita il 60° Anniversario Giro, un vero e proprio concorso di eleganza nel quale sfileranno per il capoluogo emiliano le più belle supersportive mai prodotte in quel di Sant’Agata.

Dopo le repliche di quest’evento in America e in Cina, il marchio Lamborghini chiuderà l’anno in grande stile con il Lamborghini Festival del mese di ottobre sul circuito di Vallelunga, un evento che chiamerà all’appello migliaia di appassionati in una delle location più belle del motorsport nostrano. Il mese successivo, infine, il gran finale saranno le Finals del Super Trofeo Lamborghini, ultima tappa del monomarca in cui sfrecceranno in pista (sempre a Vallelunga) le Huracan EVO2 di ultima generazione.