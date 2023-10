L’Unione Agenti AXA (UAA) sigla una nuova partnership con Air-Connected Mobility

Nasce una nuova partnership tra l’Unione Agenti AXA (UAA) e Air-Connected Mobility. L’obiettivo è di ampliare l’offerta degli agenti UAA grazie all’utilizzo innovativo di dati di mobilità

L’Unione Agenti AXA, nata per valorizzare l’imprenditorialità e managerialità dell’Agente, la difesa della redditività, le attività di indirizzo in merito allo sviluppo di prodotti e processi operativi, ha siglato un nuovo accordo con Air-Connected Mobility, provider di servizi innovativi di mobilitech. UAA, in questo modo, fornisce agli Agenti nuovi strumenti e servizi tecnologici digitali per accrescere il loro business.

Con l’obiettivo di ampliare l’offerta degli Agenti UAA Air-Connected Mobility fornirà agli Agenti richiedenti tre combinazioni di dispositivi dalla sua gamma che prevedono tracker GPS con contratti di 12 mesi a nessun costo anticipato, in aggiunta all’accesso alla dashboard MyGarage che si appoggia alla versatile piattaforma mobilitech, il DataLab di Air, e che permette di monitorare lo stato di salute dei veicoli connessi dei clienti. Al conducente verrà invece offerta la comoda MyApp, che, grazie alla localizzazione GPS su mappa ed al monitoraggio dello stato di salute, permette al conducente, tra le altre cose, di rimanere aggiornato sulle condizioni del suo veicolo e di valutare il proprio stile di guida.

L’offerta si articola in tre modalità, offrendo in aggiunta ai benefici sopra elencati:

· Localizzazione GPS in tempo reale, antifurto, trip report e analisi del comportamento di guida per il dispositivo “Light”;

· Antifurto e sistema di sicurezza, IP67, batteria per 5 anni e tracking on demand per il dispositivo “Ghost”;

· Maggiore sicurezza e commissioni per la combinazione “Light” + “Ghost”.

Il lancio ufficiale di questa nuova partnership si terrà in occasione della VIa Assemblea Unione Agenti AXA, dal 20 al 22 ottobre 2023 al Grand Hotel Dino di Baveno, dove gli iscritti potranno conoscere il team di Air e le potenzialità dei dispositivi per il loro business.

“Siamo entusiasti di partecipare a questo evento per poter consolidare la nostra intenzione di avviare una partnership vincente per gli Agenti AXA. Speriamo di avviare un rapporto di confronto e crescita per supportare gli Agenti in modo capillare ed efficace, che vada ben oltre la semplice fornitura di un prodotto. Questo perché il mercato è in continua evoluzione e capiamo che per rimanere competitivi bisogna innovare,” spiega Carmine Perna, Product Manager presso Air-Connected Mobility.

Alessandro Lazzaro, presidente UAA, conferma: “Con questo accordo forniamo agli iscritti un’ulteriore opportunità di crescita sia in termini di business, sia di qualità del servizio offerto al cliente. Confidiamo che l’avvio del rapporto con Air-Connected Mobility apra a nuove prospettive all’insegna dell’innovazione e dello scambio di idee.”