Vacanze 2023: con i ponti, 7 giorni di ferie e un mese di relax!

Già a Carnevale basterà un solo giorno di ferie per starne in vacanza quattro: ecco quali sono i ponti più importanti del 2023

Quest’anno chi vuole approfittare dei “ponti” per rimanere in vacanza più a lungo, potrà farlo: le opportunità per concedersi un po’ di meritato riposo sono davvero tante e, facendo alcuni calcoli, prendendo solo 7 giorni di ferie si potrà godere di una vacanza complessiva lunga oltre un mese! La prima “chance” da non farsi scappare è quella di Carnevale: a febbraio basterà chiedere il 20 febbraio per rimanere “in ferie” dal 18 al 21, giorno di martedì grasso.

A seguire troviamo Pasqua: ad aprile ci saranno due momenti diversi per pianificare le vacanze, il primo nel weekend 8-10 aprile e il secondo in occasione del 25 aprile, dove basterà prendere ferie il 24 per rimanere a riposo dal 22 fino al 25 aprile stesso. Ottima opportunità per ricaricare le batterie anche nel ponte del 2 giugno (che andrà fino a domenica 4), mentre a Ferragosto si potrà concedersi un breve soggiorno al mare o in montagna prenotando dal 12 al 15 agosto con il 14 di ferie. Più complicato, ma non impossibile, il lungo ponte degli Ognissanti dal 28 ottobre (sabato) fino al 5 novembre (domenica), nel quale per avere 9 giorni di vacanza bisognerà accumularne quattro di ferie, a cui seguirà quello dell’Immacolata dell’8-10 dicembre 2023.