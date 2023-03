Vantaggi, opportunità e prospettive future delle auto elettriche

Si è tenuto a Vicenza il 27 marzo il primo appuntamento di Bollicine Elettriche, format in 4 date che tratta di auto elettriche, economia circolare e mobilità del futuro

Il primo appuntamento di Bollicine Elettriche, format sulla mobilità sostenibile e sull’economia circolare frazionato in quattro eventi realizzati da Andiamo Elettrico in collaborazione con Caval Service ed Elevator Innovation Hub, è andato in scena lunedì 27 marzo dalle 17.30 alle 19.30 ed è stato un successo in termini di affluenza e di partecipazione. L’audience ha ascoltato con grande interesse le parole degli esperti, ma ha anche posto domande e, in alcuni casi, sottoposto idee utili per capire nel dettaglio certe tematiche.

Il primo dei quattro incontri previsti presso Elevator in Strada di Casale Vicenza (presso la ex fabbrica Lovato Autogas) è stato un talk frizzante, dinamico e interessante per contenuti e relatori, tutti molto preparati e pronti a rispondere alle domande inerenti la mobilità elettrica del presente e del futuro. Moderato da Giuseppe Gioia, giornalista RAI, con il supporto di Carlo Valente, fondatore di Andiamo Elettrico, l’evento ha visto sul palco i seguenti esperti, che riportiamo in doveroso ordine alfabetico:

– Luigi Battistolli, Presidente ACI Vicenza, ha ribadito il pieno supporto di ACI nei confronti dell’automobilista, una categoria particolarmente colpita a livello economico negli ultimi anni, dicendosi favorevole alla transizione ecologica che deve partire dal favorire l’eliminazione delle auto più vecchie Euro0, 1, 2 e 3 che rappresentano purtroppo una percentuale altissima a causa del parco circolante nazionale che continua a invecchiare, non essendoci le risorse economiche per cambiare la vettura con una nuova. Rottamare una Euro 0 per passare ad una Euro 6 sarebbe già un ottimo inizio;

– Vittorino Bisson, Presidente dei Concessionari auto della Provincia di Vicenza, ha posto l’accento su come cambi la Customer Experience, il rapporto tra le concessionarie e i clienti interessati all’acquisto di un’auto elettrica segnalando il ruolo sempre crescente del Concessionario a causa della crescente confusione che crea forte incertezza negli automobilisti che non sanno più se sia meglio aspettare o comprare ora;

– Matteo Celebron, Vice Sindaco del Comune di Vicenza con delega alla Mobilità ed ai Trasporti, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per l’installazione e la diffusione di colonnine e stazioni di ricarica, così da agevolare ancor di più l’utilizzo quotidiano delle auto elettriche, favorendo lo stesso turismo dei possessori di auto elettriche che privilegiano i centri dove è facile ricaricare la propria vettura elettrica;

– Giorgio Conte, Presidente AGSM AIM Smart Solutions, ha evidenziato come la fusione tra AGSM e AIM stia iniziando a dare i primi frutti e di come la società stia investendo in maniera importante nella mobilità del futuro con un programma ambizioso sia in Veneto che a livello nazionale, partendo dalle due provincie di riferimento (Verona e Vicenza) dove saranno installate in breve tempo centinaia di colonnine per rispondere alle esigenze degli automobilisti e di sempre maggiori amministrazioni comunali;

– Gary Fabris, Responsabile del Gruppo Veicoli Elettrici di Confindustria ANCMA, ha messo in risalto numeri importanti: le vendite di biciclette in Italia sono in forte aumento, con ben 1.800.000 mezzi venduti nel 2022, di cui un quinto sono biciclette elettriche. Questo significa che in Italia c’è una grande voglia di mobilità, che può diventare anche un volano turistico se si potenziano le piste ciclabili che in Germania permettono fatturati incredibili al comparto, nell’ordine di miliardi di euro l’anno;

– Tommaso Gecchelin, founder di Next Future Transportation, che con il suo strabiliante e futuristico progetto di un bus navetta a moduli separati ha conquistato lo sceicco di Dubai, che ha manifestato grande interesse nei confronti del progetto, ma anche a Padova l’interesse sta crescendo e speriamo di poterlo presto vedere sulle nostre strade;

– Sonia Poletto, Banca Fideuram Vicenza, dopo aver ribadito l’importanza del tema della mobilità elettrica, ha esposto l’importanza della finanza e degli investimenti in ambito elettrico, il cui volume di affari passerà entro breve tempo da 3 trilioni a oltre 4,5 trilioni di dollari: un business elettrico che fa bene ai nostri polmoni, ma pare che sia una strada utile da seguire per gli investimenti (ovviamente attraverso consulenti esperti!);

– Matteo Pozzi, Presidente Elevator Innovation Hub, il quale ha sottolineato l’importanza di un ambiente dinamico dove le idee, anche e soprattutto quelle inerenti la mobilità elettrica, possano venire condivise e discusse. E’ anche questo uno dei ruoli e dei punti di forza di un polo tecnologico come Elevator Innovation Hub;

– Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia, ha espresso grande fiducia nel futuro elettrico e nelle infrastrutture presenti in Italia, sottolineando come, anche e soprattutto per i carmakers, sia importante agire all’interno di una normativa ben definita e regolamentata. Merita ricordare che lo stesso Gruppo Volkswagen ha annunciato investimenti per 170 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e poche settimane fa ha presentato la concept Volkswagen ID.2 che avrà un’autonomia superiore ai 400 km e soprattutto un costo inferiore ai 25.000 euro, dovendo però aspettare la fine del 2025 per avere i primi esemplari;

– Plinio Vanini, Presidente Gruppo Autotorino, in maniera pragmatica ha evidenziato alcune oggettive difficoltà da parte dell’utente finale di approcciarsi all’elettrico, ma ha altresì affermato che questo determinato periodo storico, pur tra alcune difficoltà, presenta anche immense opportunità. Ha sostenuto che non si può costruire un palazzo senza pensare agli allacci dell’energia elettrica e dei vari servizi e allo stesso tempo parlare di transazione ecologica senza aver programmato tutto correttamente può creare forti disagi a partire dall’automobilista;

I tre incontri in programma nei prossimi mesi – programmati rispettivamente per il 22 maggio, 26 giugno e 11 settembre sempre il lunedì dalle ore 17.30 alle 19.30 – affronteranno il tema della mobilità sostenibile con focus dedicati ai vantaggi in tema ambientale, economico, occupazionale, tecnologico e turistico. Vi sveleremo i nomi dei relatori e gli argomenti trattati nel dettaglio nel corso delle prossime settimane, quando verranno aperte le stesse iscrizioni agli incontri.

Un evento che si chiama “Bollicine Elettriche” non poteva che terminare con un brindisi offerto da una delle cantine maggiormente sensibili alla sostenibilità, Santa Margherita, che ringraziamo per l’eccezionale Valdobbiadene Prosecco Superiore “52” (in ricordo del primo anno in cui Santa Margherita ha avviato la stagione del Prosecco fino a giungere alle soluzioni biodinamiche d’avanguardia che gli hanno valso importanti riconoscimenti internazionali) apprezzato dal partecipanti al talk show che lo hanno potuto apprezzare nel brindisi finale svoltosi nella bellissima lounge di Elevator Innovation Hub che ha confermato di essere non solo uno stupendo polo tecnologico ma anche un luogo speciale per eventi speciali.

Un ringraziamento particolare a chi ha sostenuto l’iniziativa credendo coi fatti e non solo con le parole alla economia circolare ed alla mobilità sostenibile: AGSM AIM Smart Solutions, Anthea Assicurazioni, Bellieni Immobiliare, Bisson Auto Volvo, BR Pneumatici e Sonia Poletto Private Banker Fideuram.