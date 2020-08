Vilner Garage firma la Ferrari California T senza limiti

Atanas Vilner racconta così il progetto legato a questa Ferrari California T: "Non volevo allontanarmi troppo dall'idea della vettura originale, ma rispecchiare l'anima del proprietario. Questo è il bello del nostro lavoro"

È possibile migliorare una vettura come la Ferrari California T? È una domanda a cui è difficile dare una risposta che sappia mettere tutti d’accordo ma serve davvero tanta personalità per mettere le mani su un modello così e cercare di portarlo un po’ più in là. È quello che hanno fatto da Vilner Garage.

Vilner Garage: ecco come si trasforrma una Ferrari California T

Vilner Garage ha avuto un’idea folle: prendere una Ferrari California e cercare di portare ancora un po’ più in là il limite delle sue prestazioni e delle sue caratteristiche estetiche. Il risultato è un’auto audace, sensazionale in grado di unire carattere sportivo ed eleganza. A spiegare il lavoro fatto sulla Ferrari California T in oggetto è lo stesso Atanas Vilner: “Rispetto a quanto accaduto altre volte, per questo progetto non avrei mai immaginato di andare troppo lontano dal classico stile Ferrari. Volevo ricreare la sensazione della lingerie femminile, per catturare l’attenzione degli uomini e allo stesso tempo far sentire a proprio agio le donne una volta a bordo. Il significato del nostro lavoro sta proprio in questo: aiutare i clienti a trovare ciò che realmente gli piace, attraverso varie consultazioni, mostrando loro progetti già completati e risolvendo insieme i problemi. Vogliamo essere sicuri che il lavoro che realizziamo rispecchi l’anima del proprietario. Vilner Garage è per tutti coloro che amano l’arte, le auto e soprattutto l’amore per se stessi”.

Tra le particolarità della vettura, spiccano gli elementi in carbonio che contribuiscono ad alleggerire il peso totale e rendere lo scatto da 0 a 100 km/h ancora più rapido, ma anche l’occhio di riguardo avuto per gli interni in cui Alcantara e pelle si mischiano alla perfezione con quel contrasto di fondo nero e inserti rossi che danno un senso di virile eleganza, mentre il volante sportivo invita a fare quello per cui sono nate le Ferrari: cercare emozioni su quattro ruote.