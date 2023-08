Volkswagen California Concept: anteprima mondiale del nuovo camper van

Al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf, Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato il nuovo Volkswagen California Concept prendendo come base di partenza il Multivan di generazione T7.

Se parliamo di camper di classe mondiale, è impossibile ignorare l’iconico modello proposto da Volkswagen: il Volkswagen California. Con oltre 260.000 unità vendute, Volkswagen Veicoli Commerciali eleva il benchmark introducendo un rivoluzionario concept al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf (Germania).

Basato sulla versione allungata del T7 Multivan lanciato nel 2021, il nuovo Volkswagen California Concept rappresenta una significativa evoluzione rispetto al suo predecessore, il California 6.1. Dotato di tecnologie all’avanguardia, come motori di nuova generazione e sofisticati sistemi di assistenza e infotainment, il nuovo modello spazza via ogni dubbio sulla sua superiorità nel segmento dei camper.

C’è anche la versione ibrida plug-in

Per la prima volta, il brand tedesco ha implementato la tecnologia ibrida plug-in. Con batterie agli ioni di litio che forniscono alimentazione a 12V, questo veicolo è una perfetta fusione tra sostenibilità ed efficienza energetica. Oltre ad offrire una guida senza emissioni per la vita urbana, garantisce un’ampia autonomia per le avventure su lunga distanza.

Il concept inedito a tre zone del veicolo è una primizia per VWVC. Oltre a un’area esterna sul lato destro, che facilita il carico e lo scarico, il nuovo California Concept sfoggia un’area interna flessibile.

Sedili anteriori regolabili e girevoli e sedili posteriori leggeri e rimovibili aumentano lo spazio disponibile. Una seconda area esterna sul lato sinistro del veicolo completa il trittico, rendendo questo camper più versatile che mai.

Dispone di un tetto pop-up

L’attenzione al dettaglio è evidente in ogni componente del nuovo concept. Dal tetto pop-up con quasi 2 metri di altezza, alla tenda da sole con manovella integrata, ogni elemento è pensato per migliorare la vita all’aria aperta.

L’aggiunta di una seconda porta scorrevole sul lato del conducente e una cucina completamente rinnovata con accesso sia interno che esterno portano il concetto di campeggio a un nuovo livello.

È possibile gestire tutte le funzioni più importanti anche dallo smartphone

Tutte le funzioni rilevanti per il campeggio sono facilmente accessibili attraverso un tablet multifunzione. Questo dispositivo non solo controlla il meccanismo del tetto pop-up, ma offre anche informazioni sui livelli di acqua e stato dell’alimentazione. Se si preferisce, è possibile anche utilizzare lo smartphone per accedere a queste funzioni attraverso l’app Cali on Tour o tramite il sistema di infotainment del Volkswagen California Concept.

Il California Concept dimostra che Volkswagen Veicoli Commerciali continua a essere un pioniere nel mondo dei veicoli ricreazionali. Dal design intelligente degli interni, con cassetti e spazi di stivaggio ottimizzati, fino alla scelta di un freno di stazionamento elettronico che aumenta ulteriormente lo spazio interno, il modello testimonia la visione e l’innovazione della casa automobilistica tedesca.

Non perdete l’opportunità di scoprire questo capolavoro di ingegneria e design dal vivo al Caravan Salon 2023 presso il Padiglione 16 (D52-01), in attesa del debutto della versione di serie previsto nel corso del 2024.