Volkswagen Golf GTI MK2: la Golf estrema diventa realtà!

La Volkswagen Golf GTI MK2, l'auto pensata dall'artista Khyzyl Saleem vedrà presto la luce grazie alla collaborazione con JP Performance e Prior Design

La Volkswagen Golf GTI MK2 pensata da Khyzyl Saleem diventerà realtà. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Sono incredibilmente entusiasta di annunciare di aver collaborato con JP Performance e Prior Design per realizzare questa vettura. JP e io non abbiamo parlato molto tempo dopo aver pubblicato quei primi progetti iniziali e manifestato interesse a dargli vita. Onestamente non riuscivo a pensare a nessuno più adatto a farlo dato quanto folli sono i suoi precedenti lavori“.

GTI MK2: la golf estrema di Khyzyl Saleem

La Volkswagen Golf GTI MK2 pensata da Khyzyl Saleem è una vettura realmente estrema, a tal punto che spesso è stata messa in dubbio la reale fattibilità del progetto. L’auto, però, verrà realizzata con tutte le modifiche che sono passate per la testa dell’artista, a partire dal nuovo paraurti anteriore con splitter ribassato, fino ai parafanghi modificati per consentire l’inserimento di pneumatici XXL. Le minigonne esagerate e lo spoiler posizionato sul tetto non possono passare inosservati, mentre per le (prevedibili) modifiche al motore si dovrà effettivamente aspettare che l’auto venga messa su strada.

