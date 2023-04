Volkswagen ID.7: prime immagini ufficiali della berlina elettrica

Il 17 aprile scopriremo finalmente tutte le caratteristiche della nuova Volkswagen ID.7 completamente elettrica, che porterà al debutto anche un nuovo motore elettrico sviluppato internamente.

Il conto alla rovescia per il debutto della Volkswagen ID.7 totalmente elettrica è iniziato, con la presentazione ufficiale prevista per il 17 aprile 2023.

Nell’attesa, il produttore tedesco ha fornito nuovi dettagli sulle prestazioni e le funzioni di comfort del suo modello elettrico di punta, che mira a competere nel segmento medio-alto in Europa, Cina e Nord America, contribuendo all’obiettivo aziendale di raggiungere l’80% di veicoli elettrici nel mercato europeo entro il 2030.

Le foto ufficiali rivelano un prototipo camuffato dell’ID.7 durante i test finali ad Alicante, in Spagna. La vettura sarà il primo modello basato sulla piattaforma MEB con un motore elettrico di nuova generazione e ad alta efficienza di Volkswagen. Nota come AP550, quest’unità è stata sviluppata presso Volkswagen Group Components a Kassel, in Germania.

Il nuovo EV promette un’autonomia massima di 700 km nel ciclo WLTP e supporta la ricarica rapida fino a 200 kW. Tra le caratteristiche offerte, ci sono il controllo adattivo del telaio (DCC) opzionale e un migliorato gestore della dinamica di guida per i viaggi a lunga distanza, oltre a diverse modalità di guida personalizzabili. La guida precisa e la stabilità su strada sono garantite da sistemi come lo sterzo progressivo, testati anche sulle strade spagnole.

Nell’abitacolo spicca un nuovo display touch da ben 15 pollici

L’interno spazioso della nuova Volkswagen ID.7 vanta materiali di alta qualità e un cruscotto completamente ridisegnato, con un display dietro al volante dedicato ad avvisi e informazioni e un display head-up a realtà aumentata di serie.

Il sistema di infotainment con display touch da 15 pollici è stato riprogettato radicalmente, con il controllo del climatizzatore integrato, in base ai feedback dei clienti. Per l’ID.7, Volkswagen ha introdotto una nuova generazione di sedili chiamati ergoActive per guidatore e passeggero anteriore, con fino a 14 regolazioni elettriche e una funzione di massaggio completamente nuova.

I sedili presentano sensori di temperatura e umidità per regolare automaticamente il raffreddamento e/o riscaldamento per guidatore e passeggero anteriore. Poi c’è la nuova funzione massaggio per i sedili ergoActive Premium opzionali che offre ulteriore comfort.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le specifiche della nuova berlina a zero emissioni del marchio di Wolfsburg.