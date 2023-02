Volkswagen Passat Variant 2023: tutte le informazioni sulla station-wagon tedesca

La Nuova Volkswagen Passat Variant è offerta nei due allestimenti Business ed Executive con listino che parte con prezzi da 39.450 Euro

Un nome, una garanzia: se state cercando una station-wagon spaziosa, elegante ma anche sportiva il giusto, allora la Nuova Volkswagen Passat Variant può rappresentare una concreta alternativa tra tutte quelle disponibili oggi sul mercato. Lunga 4,77 metri, larga 1,83, alta 1,52 e con un passo di 2.790 mm, offre un bagagliaio con una capacità di 650 Litri, poi incrementabili fino a un massimo di 1.780 nel caso in cui si decida di abbattere i sedili della fila posteriore.

Rinnovata nell’estetica rispetto al modello precedente, la Nuova Volkswagen Passat Variant presenta ora paraurti ridisegnati e nuovi gruppi ottici a LED (sia davanti che dietro), a cui si aggiungono i cerchi in lega che possono arrivare fino alla misura di 19 pollici. L’abitacolo è molto raffinato in termini di rivestimenti per plancia e sedili (in pelle o tessuto in vari colori), che offrono un buon comfort di marcia anche nei viaggi più lunghi. La strumentazione è definita da un quadro strumenti digitale da 12” e da un infotainment touch-screen con compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, hotspot Wi-Fi, eSIM e gestione degli ADAS di Livello 2.

Capitolo versioni, motori e prezzi: la Nuova Volkswagen Passat Variant è disponibile in Italia in tre allestimenti (Business, Executive e Alltrack, più indicata per il fuoristrada con trazione integrale 4Motion), tre propulsori a benzina (1.5 TSI da 150 CV, 2.0 TSI da 190 e 272 CV) e quattro a diesel (1.6 TDI da 120 e 150 CV e 2.0 TDI da 190 e 200 CV), a cui si affianca la 1.4 TSI PHEV GTE ibrida plug-in da 218 cavalli. Il listino parte da 39.450 Euro.