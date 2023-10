Volkswagen ID.7 Tourer: prime immagini della station wagon 100% elettrica

Volkswagen è quasi pronta a lanciare la sua prima station wagon completamente elettrica. Arriverà sul mercato con il nome di Volkswagen ID.7 Tourer e condividerà diverse caratteristiche con la berlina.

Volkswagen ha svelato le prime immagini teaser della versione station wagon della ID.7, il suo modello top di gamma completamente elettrico. Con il nome di Volkswagen ID.7 Tourer, la nuova variante di carrozzeria sarà disponibile in Europa a partire dal 2024 e promette ampi spazi interni uniti a un’elevata efficienza energetica.

La casa automobilistica tedesca è riconosciuta a livello mondiale come uno dei principali produttori di sw, con oltre 60 anni di esperienza nel segmento in questione e vari modelli molto famosi. Con la nuova ID.7 Tourer, VW offre un’anteprima della sua prima sw a zero emissioni.

Grande attenzione all’aerodinamica

L’efficienza è garantita da una sofisticata aerodinamica. La ID.7, già presentata e attualmente in fase di lancio in Europa, è un esempio lampante dell’aerodinamica avanzata firmata Volkswagen, con un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,23. Il Cx della ID.7 Tourer è invece di 0,24, quasi identico. Nonostante la carrozzeria unica e la mimetizzazione “Indian summer”, è possibile intravedere il design elegante e potente della versione allungata.

Questo particolare rivestimento mimetico è basato sulla vernice multistrato della ID.7 berlina, come rivelato da VW al CES di Las Vegas all’inizio di quest’anno. I codici QR posteriori si integrano perfettamente nella mimetizzazione stagionale. Gli interni offrono abbondante spazio grazie a sbalzi corti e a un passo lungo. Con cinque persone a bordo, il volume del bagagliaio può raggiungere i 545 litri, arrivando fino a 1714 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Alla base c’è la piattaforma MEB

Come tutti i modelli della gamma ID., anche la Volkswagen ID.7 Tourer 2025 si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. I vantaggi di questo pianale modulare si riflettono nell’abitacolo, che si caratterizza per l’eleganza tipica delle hatchback di grandi dimensioni e per una sensazione di spazio generosa, oltre a un aumento del volume del bagagliaio.

Infine, anche la versione station wagon sarà prodotta nello stabilimento di Emden, rendendolo il secondo modello basato sulla piattaforma MEB ad essere costruito nel nord-ovest della Germania dopo la ID.4.