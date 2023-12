Volvo Powerstop, oltre 500 le tonnellate di CO2 risparmiate a due anni dal lancio del progetto in Italia

Continua l’impegno di Volvo Car ltalia per la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese, in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali: grazie all’installazione di stazioni ultrafast finora sono state erogate 40 mila cariche. Ma i numeri sono destinati a salire.

Cinquecento tonnellate di CO2 in meno nell’aria grazie alla percorrenza di quasi 5 milioni di chilometri in elettrico: questi i numeri presentati oggi da Volvo Car Italia a due anni dall’attivazione sul territorio nazionale dell’iniziativa green Volvo Powerstop. Per potenziare il processo di mobilità elettrificata in Italia – oltre al lancio delle nuove vetture full

electric EX90, EX30 ed EM90 che si aggiungono ai modelli XC40 e C40 – da febbraio dello scorso anno la casa svedese ha installato nelle sue concessionarie ufficiali 22 stazioni di ricarica ultrafast (da almeno 100 kW di potenza) accessibili anche a vetture di altri marchi per un totale di 39.000 ricariche erogate.

Dopo l’esordio a Perugia, altri punti Powerstop sono stati installati ad Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Civitanova Marche, Ferrara, Frosinone, Milano (la più utilizzata, con quasi settemila ricariche), Modena, Padova, Parma, Perugia, Ravenna, Rimini, Roma, Torino, Trento, Udine, Varese e Verona.

Una copertura capillare da nord a sud che sarà intensificata ulteriormente con nuove aperture per arrivare a un totale di 30 stazioni ultrafast: già annunciate le prossime inaugurazioni nelle concessionarie di Vicenza, Magenta, Empoli e Catania. Al momento è in fase di valutazione Napoli. Volvo Car Italia e i concessionari Volvo attiveranno inoltre 20 stazioni di ricarica da 50 kW: l’obiettivo è quello di aumentare la capillarità e la versatilità del servizio per arrivare nel 2024 ad avere una rete complessiva di circa 50 punti di ricarica.

“Il progetto delle stazioni Powerstop di ricarica ultrafast by Volvo Cars è un’iniziativa senza precedenti. Siamo stati il primo costruttore automobilistico a impegnarsi attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni per la ricarica veloce accessibili a tutti gli automobilisti. E ancora più concreti sono i risultati, come dimostra l’enorme quantità di CO2 risparmiata e il numero di ricariche effettuate”, le parole del Presidente di Volvo Car Italia Michele Crisci oggi in conferenza stampa a Roma.

Nel presentare i risultati ottenuti a due anni dall’avvio del progetto Powestop, Crisci ha anche aggiunto: “Con le stazioni Powerstop abbiamo voluto dare il nostro contributo alla mobilità elettrica per renderla possibile sul territorio nazionale, per viaggiare da nord a sud e da est a ovest della nostra penisola sapendo di poter contare su punti di ricarica veloce dislocati in maniera conveniente. La strategia di Volvo a favore dell’elettrificazione è ormai nota e il modo in cui le concessionarie ufficiali Volvo, insieme alla filiale nazionale, hanno portato avanti un progetto oneroso e impegnativo come Powerstop dimostra, una volta di più, l’unità di intenti che accomuna la Casa madre e chi rappresenta il marchio sul territorio.”

In occasione dell’incontro con i giornalisti per il bilancio del progetto è stata inaugurata anche la stazione di ricarica Powerstop / C.A.R Room, il secondo punto ultrafast Volvo nella Capitale dopo quello aperto nell’aprile 2022 presso la concessionaria Volvo Autostar Flaminia.

Volvo conferma così il suo impegno per una mobilità sostenibile, lungo l’intera filiera di produzione e oltre (la casa svedese intende ridurre l’impronta di carbonio del ciclo di vita di

un’auto del 40% tra il 2018 e il 2025, anche realizzando una riduzione del 25% delle emissioni nella sua catena di fornitori entro due anni), nell’ottica di diventare un’azienda a impatto zero sul clima prima del 2040.

Inoltre, alla conferenza COP28 in corso a Dubai Volvo ha annunciato anche di puntare a ridurre, entro il 2030, le emissioni di CO2 per autovettura del 75% rispetto al valore di riferimento del 2018. E nei primi nove mesi del 2023 le emissioni complessive di CO2 per autovettura sono state inferiori del 19% rispetto al 2018.