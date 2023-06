XEV Yoyo 2023: la nuova versione della city car elettrica arriva in Italia

La XEV Yoyo 2023 arriva ufficialmente in Italia nelle versioni Easy, City, Tech e Premium e con prezzi a partire da 16.990 euro. Porta con sé diverse novità per rispondere alle esigenze sempre maggiori degli utenti.

Dopo la presentazione ufficiale in occasione del Salone di Parigi 2022, XEV ha annunciato l’arrivo in Italia della XEV Yoyo 2023. La gamma si compone di quattro allestimenti chiamati Easy, City, Tech e Premium, con optional pensati per rispondere alle esigenze sempre più complesse degli utenti.

Rispetto alla precedente versione, la city car 100% elettrica model year 2023 migliora sotto ogni aspetto, inclusi prestazioni e comfort di guida. La XEV Yoyo Easy 2023 prevede un display da 7 pollici con una pratica e nuova interfaccia e un nuovo supporto per smartphone.

Prezzi da 16.990 euro

Disponibile nelle colorazioni Pure White e Space Black, la city car risulta smart e accessibile ed è capace di attirare l’attenzione delle flotte grazie al suo approccio sostenibile, al comfort offerto e al valore aggiunto del design. È disponibile ad un prezzo di partenza di 16.990 euro.

Per quanto riguarda la variante City, vanta un ampio schermo touch da 10 pollici con un’interfaccia interattiva e immediata, oltre al supporto Apple CarPlay e Android Auto. Risulta un veicolo trasversale e può essere guidato a partire dai 16 anni con patente B1. La palette colori prevede Pure White, Urban Grey, Fresh Lime ed Electric Blue mentre il prezzo di partenza è di 17.970 euro.

La Yoyo Tech 2023 introduce il servosterzo elettrico. Disponibile nelle colorazioni Urban Grey, Midnight Blue, Mochaccino e Crushed Mint, è in vendita a partire da 18.860 euro.

La gamma si completa con la versione top XEV Yoyo Premium 2023 in cui l’attenzione allo stile e la ricerca dei dettagli dimostrano il focus di XEV al design. Lateralmente spiccano i nuovi cerchi in lega da 15” mentre la carrozzeria può essere dipinta in Crashed Mint e Prototype Grey. È in vendita a partire da 19.300 euro.