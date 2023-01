Xiaomi Modena: l’anti-Tesla del marchio cinese arriva a fine 2023

La prima auto elettrica del marchio Xiaomi si chiamerà Modena e debutterà entro la fine di quest'anno

Non solo smartphone ed elettrodomestici: il marchio Xiaomi è pronto al debutto nel mondo automotive e lo farà entro la fine di quest’anno con la berlina elettrica Modena, la prima di quattro automobili a batterie che hanno l’obiettivo di andare a intaccare lo strapotere inflitto da Tesla nel medesimo segmento grazie a una produzione stimata di ben 300.000 unità all’anno.

La Xiaomi Modena aprirà quindi le danze all’entrata del marchio cinese nel mondo auto, presentandosi come una berlina premium differenziata in diverse versioni più o meno complete per quanto riguarda l’allestimento: la entry-level dovrebbe sfruttare una piattaforma da 400V con batterie LFP fornite da Byd, mentre la top di gamma punterà su accumulatori CATL con funzionamento a 800V. Differenti anche i prezzi, che potrebbe assestarsi rispettivamente a 36-41.000 Euro per il modello di base e a 48.000 Euro nel caso di quello più completo. In ogni caso, la presentazione è prevista per la fine del 2023.