Zenvo Aurora: l’hypercar ibrida V12 arriva in l’estate

La nuova supersportiva del marchio Zenvo sarà equipaggiata con un V12 biturbo da 6.0 litri in grado di erogare fino a 1.800 cavalli

Tra i marchi specializzati nella produzione di hypercar estreme, Zenvo rappresenta una di quelle realtà che solitamente solo gli appassionati più sfegatati conoscono nei dettagli: si tratta di un’azienda svedese fondata nel 2004 che si è resa celebre grazie ai modelli TSR-S e TSR-GT, con la prima in particolare caratterizzata dall’alettone posteriore in grado di regolarsi autonomamente in modo da garantire il massimo carico aerodinamico durante la guida in pista.

Dopo queste due hypercar, la prossima è in arrivo durante i mesi estivi del 2023: si chiamerà Zenvo Aurora e, anche se al momento gran parte delle sue specifiche (immagini comprese) sono avvolte dal mistero, possiamo svelarvi che potrà contare su un incredibile powertrain composta da un V12 biturbo da 6.0 litri in abbinamento a due unità elettriche supplementari, che garantiranno insieme una potenza complessiva superiore ai 1.800 cavalli. Il cambio, inoltre, sarà integrato direttamente nel motore, mentre il telaio sarà un monoscocca con elementi in fibra di carbonio. Le prestazioni? Superiori ai 400 km/h, ma attenzione: sarà prodotta in soli 100 esemplari, declinati nella variante Tur (per la guida su strada) e quella Agil (incentrata sull’utilizzo in circuito).