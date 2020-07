Storyteller Overland: tris di camper su base Mercedes Sprinter

Classic, Stealth, Beast sono i tre allestimenti pensati da Storyteller Overland per trasformare un Mercedes Sprinter in un camper adatta a qualsiasi tipo di situazione

Estate voglia di vacanza, di mare, di montagna, di collina, di quello che volete voi, insomma. Al di là della meta che avete intenzione di raggiungere, potreste pensare di pianificare un viaggio che sia lui stesso un’esperienza unica. Per questo vi servirà un camper, magari un una delle versioni presentate da Storyteller Overland.

Storyteller Overland: camper per tutti

Storyteller Overland è un allestitore americano che ha lavorato a tre versioni alternative di Mercedes Sprinter – Classic, Stealth, Beast – per accontentare tutti i gusti e tutte le esigenze. L’azienda non è nuova in questo tipo di progetti e dopo avere realizzato un camper 4×4, sempre su base Sprinter, si è divertita a proporre qualcosa di nuovo. L’allestimento Classic prevede un numero superiori di letti ribaltabili più ampi, ma in generale è il comfort a essere stato migliorato e lo dimostra un sistema di climatizzazione migliorato, illuminazioni a LED e prese per tutti gusti.

Oltre a queste caratteristiche, la versione Beast ha il pacchetto RIP Agile Offroad (sospensioni rinforzate per il fuoristrada), cerchi Black Rhino e ruota di scorta esterna, fari supplementari, compressore di bordo, trombe acustiche potenziate e una grafica speciale.