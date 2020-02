Ford Go Electric: il roadshow per incentivare la mobilità elettrica

Tramite l'iniziativa Ford Go Electric l'azienda dell'Ovale Blu vuole diffondere la cultura della mobilità elettrica, per la quale renderà disponibili 18 modelli entro il 2021

Tanti anni fa tutti ci chiedevamo: “Come guideremo sulle strade del futuro?”. Una domanda a cui oggi Ford vuole dare una risposta convincente tramite la propria iniziativa Go Electric. Si tratta di una proposta che prevede l’installazione di specifiche sessioni interattive per delle esperienze volte ad approfondire i vari livelli di mobilità elettrica con i loro conseguenti vantaggi.

Ford Go Electric quest’anno toccherà le principali capitali europee, partendo da Londra e dal suo famoso Marble Arch per transitare nei rispettivi capoluoghi di Francia, Germania e Italia. Si stima un pubblico di circa 4 milioni di consumatori per questa serie di eventi, che daranno un valido aiuto nella comprensione delle varie tecnologie di elettrificazione e nella scelta del proprio veicolo a zero emissioni.

FORD: 18 VEICOLI ELETTRICI ENTRO IN 2021

A tale scopo Ford ha voluto proporre una versione elettrica per ogni veicolo venduto in Europa, al fine si ottenere una gamma il più possibile completa che sia in grado di soddisfare qualsiasi esigenza da parte dell’utente finale. L’obiettivo é quello di raggiungere quota 18 veicoli full electric entro la fine del 2021, dei quali 14 già presenti al termine di quest’anno attraverso un investimento di oltre 11 miliardi di dollari.

Le tecnologie che costituiranno la base di questi mezzi sono essenzialmente quattro: l’EcoBoost Hybrid da 48 volt, l’Hybrid, il Plug-in Hybrid e il Full Electric. Puntando sui modelli più apprezzati dal pubblico, tra cui Fiesta, Focus e Kuga, Ford stima che proseguendo in questa direzione si potranno risparmiare oltre 30 milioni di Euro all’anno di carburante.

Ma non é tutto, perché i veicoli dell’Ovale Blu saranno anche supportati dall’ecosistema Ford Charging Solutions, che garantirà un accesso continuo alla ricarica domestica e pubblica in tutta Europa. A tal proposito saranno introdotte 1000 stazioni di ricarica presso le proprie strutture europee nell’arco dei prossimi tre anni, delle quali 400 entro il 2020 con una capacità di 350 kW attraverso la partnership IONITY.

FORD: TUTTI I MODELLI ELETTRICI

Ma quali sono i veicoli che Ford ha intenzione di proporre sul mercato entro il 2021? A seconda della tecnologia adottata troveremo:

Fiesta EcoBoost Hybrid , Puma EcoBoost Hybrid , Focus EcoBoost Hybrid , Kuga EcoBlue Hybrid , Transit Custom EcoBlue Hybrid , Tourneo Custom EcoBlue Hybrid e Transit EcoBlue Hybrid – con tecnologia ibrida leggera a 48 volt che permette di ottimizzare i consumi e ridurre significativamente le emissioni di CO2 Mondeo Hybrid, Kuga Hybrid , S-MAX Hybrid e Galaxy Hybrid – con tecnologia completamente ibrida self-charging Explorer Plug in Hybrid, Kuga Plug In Hybrid, Transit Custom Plug-in Hybrid e Tourneo Custom Plug In Hybrid – che offrono una guida completamente elettrica insieme al tradizionale motore a combustione Mustang Mach-E e All Electric Transit Van – completamente elettrici per una guida a zero emissioni, i quali andranno a schierarsi assieme a un inedito veicolo commerciale leggero che sarà annunciato entro la fine dell’anno.

Oltre a ciò la Casa dell’Ovale Blu ha annunciato un investimento di 24 milioni di Euro presso lo stabilimento di Valencia, con lo scopo di supportare la strategia di elettrificazione del brand e di introdurre le linee produttive di Kuga Plug-in Hybrid e Hybrid, S-Max Hybrid e Galaxy Hybrid. Queste saranno dotate con delle nuove batterie agli ioni di litio ancora più efficienti e sostenibili, il cui inizio di produzione é fissato per il mese di settembre di quest’anno.

LE PAROLE DI STUART ROWLEY, PRESIDENTE DI FORD EUROPE

“Ford è in prima linea in questo cambiamento e ci impegniamo a fornire a tutti i nostri clienti le conoscenze necessarie e la più ampia scelta di opzioni di elettrificazione. Con 18 nuovi veicoli elettrificati che arriveranno in Europa entro la fine del 2021, offriremo un’opzione elettrificata per ogni cliente, per adattarsi al suo budget e alle sue esigenze specifiche. Il nostro roadshow europeo ci permetterà di disvelare tutti i modelli elettrificati e fornirà ai nostri clienti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fare la scelta giusta, che si adatti al loro stile di vita”.