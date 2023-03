Automotoretrò 2023: al via a Parma la 40° edizione del 4-5 marzo

L'edizione 2023 di Automoretrò si terrà alla Fiera di Parma nelle giornate del 4-5 marzo: ecco tutte le informazioni

Il 2023 è un anno particolare per Automotoretrò, kermesse che festeggia la sua 40° edizione con un programma davvero ricco di eventi per tutti gli appassionati di auto e moto d’epoca. Luogo dell’evento è la Fiera di Parma anzichè la tradizionale città di Torino: il prossimo 4-5 marzo sono chiamati all’appello club storici e auto di ogni generazione, tra cui le Land Rover, le Jaguar e le Fiat del Registro Storico Italiano assieme a tantissimi modelli vintage che hanno fatto la storia dell’automobilismo lungo le varie decadi del XX secolo.

Oltre a ciò sono attese anche delle vere e proprie competizioni nei vari padiglioni di Automotoretrò 2023, parte della quarta edizione de “La Grande Sfida”: al suo interno potranno infatti sfidarsi in appassionanti testa a testa le auto del Trofeo R5, le Peugeot 208 R2B del Trofeo Lady e le Toyota GR Yaris dell’omonimo trofeo. Non mancheranno, infine, il 60° compleanno di Autodelta, che ricorrerà proprio il 5 marzo, e numerose aste in cui si potranno acquistare preziosi cimeli di tutte le epoche e di tutte le tipologie (anche di Formula 1).

Per quanto riguarda i biglietti, l’acquisto può essere effettuato online sul sito ufficiale dell’evento al prezzo di 12 Euro oppure direttamente sul posto (al sovrapprezzo di 15 Euro) per singola giornata. Il via alle danze inizierà alle ore 10 di sabato 4 marzo per poi concludersi alle 19 di domenica 5 marzo. Chi avesse bisogno del ticket per il parcheggio, è disponibile nelle stesse modalità per il biglietto d’entrata al rispettivo costo di 8 oppure 10 Euro (online o sul posto).