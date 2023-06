Vignetta Slovenia: dove comprarla, quanto costa e validità

La vignetta Slovenia è un contrassegno digitale necessario per percorrere la rete autostradale slovena. Scopriamo quanto costa la e-vinjeta, come attivarla online e per quanto è valida

La vignetta per la Slovenia è un contrassegno obbligatorio che, a seguito della recente modernizzazione, viene fornito solamente in formato elettronico. La vignetta elettronica Slovenia sostituisce oramai da qualche tempo il bollino adesivo (non più valido dal 1 febbraio 2022) che in passato poteva venire acquistato nei punti di vendita Dars o nelle stazioni di servizio situate prima del confine tra Italia e Slovenia. Il nuovo sistema digitale, che trovate al sito ufficiale vignetteslovenia.sl, fa sì che la vignetta Slovenia sia ora molto più semplice da acquistare e utilizzare. Vediamo di seguito tutte le informazioni necessarie per acquistare il bollino elettronico per transitare sulle autostrade e superstrade slovene.

Vignetta Slovenia digitale: si può acquistare solo online

Per ottenere la vignetta elettronica (detta anche e-vinjeta), è sufficiente andare sul sito ufficiale e selezionare il periodo di validità della vignetta Slovenia 2023 che si desidera. Si può scegliere tra la vignetta settimanale, la vignetta mensile e la vignetta annuale. Vedremo poi nello specifico la differenza tra i 3 bollini e la loro data di validità precisa. Prima però, è necessario compilare un modulo online nel quale il richiedente deve inserire:

– nazione di registrazione del veicolo

– numero di targa di moto o auto

– data di inizio del viaggio

– classe di pedaggio corretta del tuo veicolo (camper inclusi)

– nome e cognome

– indirizzo email corrente

– metodo di pagamento (carta di credito, PayPal, Klarna, SEPA direct debit ecc.)

Una volta inserite queste informazioni (verificate bene che siano corrette, perché sono molto importanti al fine della validità della vignetta per la Slovenia), riceveremo via mail o tramite SMS una conferma dell’avvenuta registrazione.

Le vignette hanno un prezzo fisso che dipende dalla classe del veicolo (classe pedaggio) e dal periodo di validità del bollino. Con la e-vinjeta slovena potete percorrere un numero illimitato di chilometri all’interno della rete autostradale del Paese. Non ci sono limitazioni, a patto che il veicolo a motore per cui richiedete la vignetta abbia un peso lordo inferiore a 3,5 tonnellate (in quel caso la normativa prevede costi extra).

Classe Pedaggio e prezzi vignetta Slovenia 2023

Come dicevamo, esistono tre tipologie di vignette per ciascuna tipologia di veicolo a motore che desidera transitare in Slovenia. Vediamole nel dettaglio, suddivise per Classe Pedaggio e periodo di validità. L’acquisto può essere fatto non più di 30 giorni prima della partenza, per cui avete comunque tutto il tempo per pianificare comodamente il vostro viaggio in Slovenia.

Auto (Classe Pedaggio A2 – veicoli con peso lordo non superiore a 3.500 kg)

– Vignetta settimanale: 23.95€ (valida per 7 giorni a partire dalla data di inizio scelta)

– Vignetta mensile: 38.95€ (valide per 1 mese a partire dalla data di inizio scelta)

– Vignetta annuale: 125.95€ (valida immediatamente e fino al 31 gennaio dell’anno successivo)

Monovolume/Camper (Classe Pedaggio 2B – veicoli di grandi dimensioni fino a 3,5t e altezza dell’asse anteriore ≥ 1,3m)

– Vignetta settimanale: 38.95€ (valida per 7 giorni a partire dalla data di inizio scelta)

– Vignetta mensile: 68.95€ (valide per 1 mese a partire dalla data di inizio scelta)

– Vignetta annuale: 235.95€ (valida immediatamente e fino al 31 gennaio dell’anno successivo)

Moto (Classe Pedaggio 1)

– Vignetta settimanale: 12.99€ (valida per 7 giorni a partire dalla data di inizio scelta)

– Vignetta 6 mesi: 39.99€ (valide per 6 mese a partire dalla data di inizio scelta)

– Vignetta annuale: 69.99€ (valida immediatamente e fino al 31 gennaio dell’anno successivo)

Multa vignetta Slovenia scaduta o non valida

Se la vostra vignetta elettronica è scaduta o se avete inserito i dati sbagliati al momento della richiesta della e-vinjeta, siete passibili di multa. In Slovenia, la multa per la mancanza della vignetta o per la sua invalidità varia da 300 a 800 euro. Pagando immediatamente, si può avere uno sconto su tale ammenda. Se invece la multa non viene pagata subito, i documenti del conducente del veicolo o i documenti del veicolo stesso possono venire trattenuti dalle autorità slovene. Se la multa non viene pagata entro 8 giorni, il suo importo raddoppia.

Ecco perché è molto importante essere in regola e acquistare la vignetta slovena online, così da non avere più alcun tipo di pensiero e circolare liberamente lungo la rete autostradale di questo splendido e ospitale Paese.

Controllo vignetta Slovenia

Come avviene esattamente il controllo della vignetta elettronica e della sua validità? I veicoli, o meglio i loro numeri di targa, vengono monitorati da telecamere installate strategicamente lungo la rete stradale slovena, da veicoli adibiti al controllo dei pedaggi e ai posti di blocco eventualmente presenti in loco. Una volta che il sistema, tramite telecamera o dispositivo controllato dagli agenti, ha verificato che il veicolo sia provvisto di una vignetta valida, l’informazione relativa a veicolo e dati annessi viene cancellata dal sistema, così da rispettare qualsiasi normativa in materia di privacy.