AUTO1 Group ha registrato risultati record nel 2022

AUTO1 Group SE, la piattaforma automotive digitale leader in Europa per l'acquisto e la vendita di auto usate, ha comunicato oggi i risultati finanziari per l'intero anno e per il quarto trimestre 2022, un anno record in termini di fatturato, unità vendute, primo margine e quota di mercato

AUTO1 Group SE, la piattaforma automotive digitale leader in Europa per l’acquisto e la vendita di auto usate, ha comunicato oggi i risultati finanziari per l’intero anno e per il quarto trimestre 2022, un anno record in termini di fatturato, unità vendute, primo margine e quota di mercato.

• I ricavi totali sono cresciuti a 6,5 miliardi di euro, con un aumento del 36,8% su base annua

• L’utile lordo totale è aumentato a 488,2 milioni di euro, in crescita del 13,3% anno su anno

• Le unità totali vendute sono cresciute a 649.709, con un aumento di 52.978 unità rispetto all’intero anno 2021

• I ricavi al dettaglio di Autohero, il principale negozio online di auto usate in Europa, sono cresciuti a 1,0 miliardi di euro, con un aumento dell’82,5% su base annua

• L’utile lordo al dettaglio è aumentato a 70,2 milioni di euro, con un aumento del 369,1% su base annua

• Le unità di vendita al dettaglio vendute sono cresciute a 64.164, con un aumento del 55,1% su base annua

• I ricavi dei commercianti per AUTO1.com, la più grande piattaforma all’ingrosso di auto usate in Europa, sono aumentati a 5,5 miliardi di euro, con un aumento del 30,5% su base annua

• Le unità esercenti vendute sono cresciute a 585.545, con un aumento di 30.194 unità anno su anno

• EBITDA rettificato a (165,6) milioni di euro

segmento B2B. questo link trovate il comunicato stampa completo, mentre di seguito evidenziamo gli highlights del

Highlights 2022 segmento B2B: I ricavi delle vendite B2B di AUTO1.com, la più grande piattaforma di vendita all’ingrosso di auto usate in Europa, sono aumentati raggiungendo i 5,5 miliardi di euro , con un incremento del 30,5% rispetto all’anno precedente.

, con un rispetto all’anno precedente. Le unità B2B vendute sono aumentate raggiungendo le 585.545 unità, con un incremento di 30.194 unità rispetto all’anno precedente.

Q4 Performance segmento B2B: