Drivalia Mobility sta rivoluzionando il mondo della mobilità grazie alle sue innovazioni e soluzioni sostenibili. Con grande entusiasmo, l’azienda di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank presenta CarCloud MG, la nuova formula di abbonamento mensile dedicata ai SUV elettrificati MG EHS e MG Marvel R, due dei modelli della gamma elettrificata MG Motor, il celebre marchio britannico che si appresta a celebrare il centenario e che fa parte del gruppo SAIC Motor.

Con l’ingresso del C-SUV plug-in hybrid MG EHS, dal look deciso e sportivo, e della vettura alto di gamma MG Marvel R, SUV 100% elettrico elegante e spazioso, si amplia la famiglia di formule CarCloud all’insegna della sostenibilità. L’abbonamento all’auto, scelto da oltre 30.000 utenti in 4 paesi europei (Italia, Francia, Spagna e Portogallo), può essere facilmente attivato acquistando il voucher di iscrizione al costo di 249 euro su Amazon o presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati, e convertendolo sul sito di CarCloud. In questo modo, sarà possibile guidare in abbonamento i modelli MG EHS e MG Marvel R, rispettivamente a 599 e 899 euro al mese.

La formula, pensata per privati e liberi professionisti, può essere rinnovata mensilmente fino a un massimo di un anno, con una durata minima di 30 giorni, trascorsi i quali potrà essere disdetta senza penali. Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile prenotare il veicolo, così come cambiarlo, con un preavviso di sole 48 ore lavorative presso i Mobility Store abilitati. L’abbonamento, inizialmente attivo a Roma, Milano e Torino, include 1.000 km al mese e tutti i servizi per guidare in totale tranquillità, tra cui polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria.

La nuova formula CarCloud MG rappresenta l’inizio di una collaborazione più strutturata tra Drivalia e MG, in linea con la comune strategia volta allo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità sostenibile. Con il lancio di CarCloud MG, si rafforza l’impegno di Drivalia a favore della transizione ecologica, supportato anche dalla rete proprietaria di colonnine di ricarica, la più ampia in Italia. Drivalia Mobility è impegnata ad offrire soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa, contribuendo a preservare l’ambiente e a creare un futuro migliore.