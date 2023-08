All’asta lo scooter autografato da Valentino Rossi

Si tratta di un Honda X8R in edizione limitata autografato dal nove volte campione del Mondo con libretto uso e manutenzione anch’esso contenente la firma del Dottore

Le aste rappresentano una vera miniera d’oro per i collezionisti di due e quattro ruote che possono fruttare questi momenti portarsi a casa dei pezzi unici e magari fare allo stesso tempo del bene. È il caso dell’evento “Modena meets Misano” si svolgerà sabato 2 settembre a Formigine (MO)

Valentino Rossi protagonista di un’asta benefica

Gli amanti dei motori e del collezionismo dovranno segnarsi bene data e luogo perché in occasione di “Modena meets Misano” verranno battuti più di 70 i lotti au quali se ne aggiungeranno altri della collezione Jonathan Giacobazzi tra cui auto sportive e ai cimeli come tute e caschi di leggende del motociclismo come Valentino Rossi, Max Biaggi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

In particolare, verrà messo all’asta uno scooter Honda X8R in edizione limitata autografato dal nove volte campione del Mondo con libretto uso e manutenzione anch’esso contenente la firma del Dottore, donato al Museo Moto da Competizione di Bernardi. Parte del ricavato devasta verrà destinato all’Associazione “Centro Dino Ferrari” ETS – che da oltre quarant’anni opera nel campo della ricerca per combattere malattie neurologiche – e contribuirà all’acquisto di un nuovo microscopio elettronico che permetterà di analizzare i tessuti dei pazienti affetti da gravi malattie genetiche, fornendo informazioni determinanti alla ricerca scientifica.