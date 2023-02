Beta EVO Factory: le novità per una versione ancora più sportiva

Il modello ha subito una serie di interventi sia meccanici sia ciclistici per prestazioni di livello ancora superiore

Beta ha svelato Evo Factory, il nuovo modello di punta della gamma trial che rappresenta l’evoluzione più racing dei modelli introdotti lo scorso agosto e arriva in questi giorni nella rete vendita con importanti interventi sulla ciclistica e sulla meccanica.

Beta EVO Factory 2023: le caratteristiche

Come per le EVO MY 23, anche tutte le cilindrate dei modelli 2 Tempi, ad esclusione del 125, ricevono nella versione Factory il nuovo albero motore con biella ad interasse ridotto (1,5 mm meno passando da 116 a 114,5 mm), mentre Alesaggio e Corsa sono rimasti invariati. Come noto, la EVO Factory, è equipaggiata con un propulsore più performante rispetto alla EVO quindi, per ricreare la miglior performance possibile dopo l’introduzione della nuova biella è stato modificato il cilindro e la sua camera di combustione al fine di ottimizzarne il funzionamento con un contestuale aumento del rapporto di compressione.

Sono stati introdotti inoltre nuovi carter, che si caratterizzano per dei volumi interni diversi rispetto al carter pompa utilizzato nel precedente modello. Grazie al minor peso e alle masse alterne ridotte, la moto risulta essere più maneggevole. L’avantreno risulta notevolmente alleggerito, con grande beneficio per il pilota in particolare nelle manovre aeree. L’handling è migliorato e le vibrazioni sono state ridotte. Cilindro, testa motore e Mappature motore, usualmente differenziate rispetto alla EVO fanno quindi un ulteriore passo in avanti al fine di migliorare performance e guidabilità del veicolo, garantendo l’esplosività della potenza che solo i modelli Factory sanno garantire. Ulteriore introduzione rispetto al precedente modello Factory è il Collettore in titanio con protezione calore. Il nuovo collettore in titanio consente di incrementare le prestazioni rispetto al modello standard e di ridurre contestualmente il peso complessivo della moto (presenta raccordo conico al cilindro solo 125cc).

La protezione calore inoltre, apparsa per la prima volta sui modelli EVO My 23, viene introdotta anche sui modelli Factory al fine di riparare il pilota da scottature e proteggere contestualmente lo scarico. Anche il modello 4T in configurazione Factory riceve una serie di upgrade rispetto alla EVO. La centralina elettronica ottiene un incremento nella potenza elettrica, il che si traduce in una maggiore stabilità della scintilla e un conseguente miglioramento della combustione a tutti i regimi di rotazione. Per dare sfogo alla maggior potenza disponibile la EVO Factory 4T monta anche il silenziatore in titanio, più leggero e performante.

Dal punto di vista ciclistico e del design, la nuova Evo Factory My 2023 si differenzia rispetto alla versione standard per o nuovi steli forcella oro, le piastre di sterzo ricavate dal pieno anodizzate nere, l’interruttore di sicurezza per lo spegnimento a strappo, registri catena, tappi manubrio e pedane anodizzati neri, i tubi radiatore personalizzati in silicone rosso, i dischi freno racing Galfer, le pompe freno, la frizione BrakTec, la pinza freno posteriore con sistema di antivibrazione delle pastiglie, i cerchi Morad neri gli pneumatici Michelin X-light: per la massima aderenza in ogni situazione e la nuova veste grafica con i colori ufficiali del Team che in questo nuovo model year sono stati reinterpretati in maniera molto elegante.