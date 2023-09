Beta EVO MY 2024: novità e caratteristiche

La gamma EVO è tra le più estese della categoria e rimane composta da ben 6 modelli diversi, tutti con la propria personalità, in grado di soddisfare le variegate esigenze di tutti i piloti: Evo 80 2T Junior/Senior, Evo 125 2T, Evo 250 2T, Evo 300 2T, Evo 300 2T SS ed Evo 300 4T.

Importanti novità in arrivo in casa Beta. L’azienda, infatti, è pronta a lanciare sul mercato la EVO My 2024 con un’originale release grafica dal pregiato impatto estetico che rende questo nuovo modello al contempo equilibratamente racing ed elegante.

Beta: le novità sulla gamma EVO

Grazie alle novità introdotte con il precedente Model Year, che stagliano la gamma EVO semplicemente al top nel mondo Trial, per il 2024 vengono confermate tutte le recenti introduzioni ricevute dalla moto, aggiornando però l’impatto estetico, con una nuova grafica che si svincola dalla tradizione del canonico rosso Beta. La principale novità dal punto di vista della dotazione riguarda l’introduzione della chiave elettronica che svolge un doppio ruolo, abbinando all’innovativa funzione di antifurto, il più canonico impiego per la sicurezza passiva di moto e pilota, tipicamente rappresentata dall’interruttore “Kill-Switch”.

Il sapiente uso del rosso, in questo caso utilizzato per rifinire la base in colore grigio anziché come elemento primario, esalta i volumi della moto e impreziosisce l’inedito aspetto estetico del veicolo che, complice il telaio e il forcellone color alluminio, tende a rimarcare il suo forte legame con le competizioni, dove i materiali sono puri e tutto è volto alla massima performance.

La gamma EVO è tra le più estese della categoria e rimane composta da ben 6 modelli diversi, tutti con la propria personalità, in grado di soddisfare le variegate esigenze di tutti i piloti, portando ad un livello superiore il potenziale e il divertimento di ognuno di loro. I modelli sono Evo 80 2T Junior/Senior, Evo 125 2T, Evo 250 2T, Evo 300 2T, Evo 300 2T SS ed Evo 300 4T. Novità per l’intera gamma è l’introduzione della chiave elettronica: il nuovo dispositivo elettronico è un brevetto europeo esclusivo registrato da Betamotor e assolve contemporaneamente sia la funzione di antifurto che quella di tutela di moto e pilota.

La chiave elettronica si compone di due parti: una che rimane ancorata al manubrio del veicolo e un’altra, magnetica (indossabile dal pilota con un laccetto al polso), che si scollega, per attivarne il meccanismo. Il dispositivo, che ha visto la sua recente introduzione per la prima volta su un modello Beta con Xtrainer My 24, assolve la funzione di dispositivo “Kill-Switch” per la sicurezza di moto e pilota, spegnendo la moto quando il punto di contatto magnetico connesso al polso del pilota e al manubrio si scollega.

Evo My 2024 mantiene poi tutte le recenti introduzioni ricevute dal veicolo nelle varie cilindrate, che confermano la funzionalità del collaudato pacchetto tecnico, in particolare la griglia radiatore ridisegnata, il copri serbatoio, gli ammortizzatori sono dotati di tutte le regolazioni necessarie per cucirsi la moto addosso e trovare il setup perfetto, l’albero motore e biella ad interasse ridotto per un’erogazione più rotonda e un miglioramento degli aspetti dinamici del veicolo, il cilindro e testa rivisto nelle fasi e nella camera di combustione, le mappa motore per accordare al meglio le componenti e sfruttare la potenza e la trattabilità del motore e il collettore di scarico: per evitare scottature e per proteggere il collettore da eventuali urti è stata installata una protezione sul collettore che, oltre ad essere funzionale, completa il look della moto (anche su 125 2T).