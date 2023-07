BMW Motorrad MetaRide: un nuovo modo di vivere le due ruote

BMW Motorrad MetaRide è uno spazio digitale di realtà virtuale in cui gli appassionati di moto possono guidare e sperimentare il CE 02 sotto forma di avatar

Il nuovo BMW CE 02 è un modo diverso di accedere al mondo di BMW Motorrad, perché è elettrico, si rivolge in particolare ai giovani e non è né una moto elettrica né un e-scooter – è un eParkourer. In linea con questo nuovo e lungimirante tipo di mobilità per gli ambienti urbani, BMW Motorrad offre ora l’opportunità di sperimentare da vicino il nuovo CE 02 nel BMW Motorrad MetaRide.

BMW Motorrad MetaRide è uno spazio digitale di realtà virtuale in cui gli appassionati di moto possono guidare e sperimentare il CE 02 sotto forma di avatar, proprio come nella realtà fisica. Serve anche come piattaforma di incontro tra i fan e il marchio BMW Motorrad. L’ambiente visualizzato nel BMW Motorrad MetaRide sarà simile a quello del mondo reale. Inoltre, nel mondo virtuale BMW Motorrad c’è molto da sperimentare. Oltre a poter fare giri di prova con il BMW CE 02, si può anche giocare a basket, raccogliere gettoni o procurare una giacca alla moda al proprio avatar, ad esempio. Lo spazio digitale virtuale del marchio sarà gradualmente ampliato anche per altri prodotti in futuro.

La recente anteprima mondiale del BMW CE 02 si è già svolta in parte nel BMW Motorrad MetaRide e anche nella “vera” Berlino durante il Pure&Crafted Festival, con il mondo virtuale e quello reale che interagiscono tra loro. I prodotti virtuali BMW Motorrad mostrati nel “MetaRide” sono, come i loro originali fisici, protetti dall’imitazione. BMW AG ha già esteso la protezione dei suoi marchi principali, come il logo BMW, qualche tempo fa per quanto riguarda le future attività dell’azienda nel metaverso. Pertanto, la protezione del marchio ora si applica non solo ai veicoli in senso tradizionale, ma anche esplicitamente ai beni virtuali, come i veicoli e l’abbigliamento virtuale.