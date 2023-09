BMW R 1300 GS: debutta la nuova enduro touring con motore boxer

La nuova BMW R 1300 GS arriva ufficialmente sul mercato con diverse novità degne di nota, tra cui un motore boxer da 145 CV, delle nuove sospensioni e un peso inferiore rispetto al modello precedente.

In un settore dominato da quattro decenni da BMW Motorrad, arriva un nuovo modello pronto a cambiare il mercato: la nuova BMW R 1300 GS. Questa non è una semplice GS, ma è la definizione di una “GS di alto calibro”.

Sin dalla R 80 G/S, il marchio bavarese ha ridefinito il concetto di enduro touring. La leggendaria GS con il suo distintivo motore boxer ha sempre tenuto le redini del mercato, e l’obiettivo del costruttore tedesco è di mantenere tale leadership.

Vanta un motore boxer da 145 CV

Il propulsore boxer a due cilindri non solo conserva le sue leggendarie caratteristiche, ma il suo nuovo design lo rende più sottile ed efficiente grazie a un cambio ora posizionato al di sotto di esso e a una innovativa disposizione degli alberi a camme.

Vantando esattamente 1300cc di cilindrata, eroga 145 CV di potenza a 7750 g/min, raggiungendo una coppia massima di 149 Nm a 6500 g/min. Queste specifiche elevano il motore al rango del boxer BMW più performante mai prodotto in serie.

Thilo Fuchs, responsabile dei modelli Boxer raffreddati ad acqua, ha detto: “Con la nuova BMW R 1300 GS sorprenderemo ancora una volta la concorrenza. È definita da una definizione ancora più ampia della sostanza di prodotto, mentre la riduzione della complessità e del peso del veicolo, combinata con un equipaggiamento mirato, consente di mettere in mostra in modo ancora più evidente l’essenza della GS boxer. Con un nuovo motore, un’eccezionale maneggevolezza e qualità di guida impressionanti, la GS farà scuola sia su strada che fuori”.

Nuovo telaio principale per le sospensioni

Non meno importante, il nuovo telaio principale a guscio in lamiera d’acciaio delle sospensioni. Oltre a un design ottimizzato, offre una rigidità senza precedenti. Il telaio posteriore abbandona la vecchia struttura tubolare in acciaio, ora sostituita da una moderna struttura in alluminio pressofuso. La guida beneficia della precisione della nuova ruota anteriore EVO Telelever e della stabilità della ruota posteriore EVO Paralever.

E parlando di sospensioni, la nuova R 1300 GS vanta il nuovo Dynamic Suspension Adjustment (DSA) elettronico. Se le precedenti sospensioni elettroniche Dynamic ESA Next Generation garantivano già una guida sicura e divertente, il DSA ne amplifica l’esperienza.

Tale tecnologia integra la regolazione dinamica sia anteriore che posteriore, adattandosi alla modalità di guida, alle condizioni e alle manovre. Indipendentemente dal carico – che siate da soli, in coppia o con bagagli – il DSA promette sicurezza, prestazioni e comfort superiori.

C’è un nuovo sistema avanzato per gestire l’altezza

Proseguendo, BMW Motorrad ha introdotto un avanzato sistema di controllo adattivo dell’altezza del veicolo. Questa caratteristica, disponibile esclusivamente con l’opzione DSA, regola in modo automatico l’altezza della moto in base alle condizioni di guida. Ciò assicura un comfort senza precedenti, pur mantenendo una dinamica di guida ottimale e una libertà di inclinazione perfetta.

E non finisce qui. Gli appassionati di off-road saranno entusiasti di sapere che la nuova BMW R 1300 GS presenta sospensioni sportive di grande robustezza, progettate appositamente per lei. Con un’escursione delle molle di ben 20 mm sia all’avantreno che al retrotreno, è chiaro che il costruttore tedesco ha pensato a tutto.

Quattro modalità di guida disponibili

Il nuovo modello va anche oltre quando si tratta di modalità di guida. Anziché offrire le tradizionali tre mode, ora sono disponibili quattro: Rain e Road per una guida su strada ottimale, Eco per massimizzare l’autonomia ed Enduro per un’esperienza fuoristrada senza pari.

Ma il marchio tedesco non si è fermato solo alla meccanica. Essendo un pioniere nella sicurezza motociclistica, BMW Motorrad ha equipaggiato la R 1300 GS 2024 con fari a LED Matrix di ultima generazione. Questi, con un design innovativo e distintivo, offrono una grande luminosità, migliorando la visibilità nel traffico.

L’illuminazione è completata da gruppi ottici a LED avanzati e da indicatori di direzione integrati nei paramani. E con l’opzione Headlight Pro, la luce si adatta alle curve basandosi sulla posizione di inclinazione, garantendo una visibilità perfetta in ogni situazione.

Tanta sicurezza avanzata

Al centro delle innovazioni troviamo il Riding Assistant, un sistema avanzato per una guida sicura e confortevole. Attraverso la combinazione di Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW) e Lane Change Warning (SWW), BMW eleva gli standard di sicurezza.

L’ACC consente al motociclista di impostare velocità e distanza dal veicolo antecedente, garantendo una guida comoda e controllata. FCW previene potenziali collisioni mentre SWW assicura cambi di corsia sicuri, affiancando l’uso dello specchietto retrovisore.

Dal punto di vista estetico, il brand bavarese ha riscritto le regole del design. La linea della GS, già iconica, si evolve in un aspetto compatto e dinamico, con una significativa riduzione di peso. La silhouette enduro della moto è accentuata dalla copertura centrale del serbatoio mentre la flyline – resa possibile da un innovativo serbatoio in alluminio – contribuisce al look sportivo e accattivante della BMW R 1300 GS 2024.

Quattro versioni tra cui scegliere

L’azienda propone diverse varianti per la nuova moto. La versione base, con la sua verniciatura Lightwhite, incarna l’essenza pura della GS boxer, con un design muscoloso e pulito. L’edizione TripleBlack, da anni amata dai fan, presenta un look maschile con dettagli esclusivi.

La GS Trophy, dal tono Racingblue metallizzato, si distingue per dettagli in rosso e bianco, simbolo di alte prestazioni e passione per il fuoristrada. Infine, la Option 719 Tramuntana sfoggia un design raffinato, con cerchi a razze in oro e finiture in Aurelius Green metallizzato.

Nel progettare la nuova R 1300 GS, BMW Motorrad ha scelto di ampliare notevolmente l’equipaggiamento di serie, fornendo ai motociclisti strumenti e caratteristiche di alto livello. Ecco le novità di spicco: