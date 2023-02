Campello Motors e Eysing alla conquista del mercato italiano

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti per rappresentare un’azienda che unisce l’esperienza e la visione olandese nella mobilità urbana, attenzione allo stile e a un futuro sostenibile", ha detto Alessandro Campello, CEO di Campello Motors

Si è conclusa la scorsa domenica 29 gennaio la 15esima edizione del Motor Bike Expo, la nota fiera internazionale delle due ruote di Verona Fiere, durante la quale è stata annunciata la partnership tra Campello Motors e Eysing. Campello Motors, storica concessionaria d’auto del Nord Italia, da oltre 30 anni di attività è diventata un punto di riferimento e oggi guarda al prossimo futuro sviluppando un negozio di mobilità a 360° che, parallelamente al mercato dell’auto, offre risposte alle esigenze di trasporto per ogni esigenza grazie all’offerta di e-bike, scooter e veicoli ibridi ed elettrici. È in quest’ottica che Campello Motors ha stretto un accordo di distribuzione con l’azienda olandese Eysing diventando il primo distributore ufficiale Eysing.

Campello Motors e Eysing in viaggio insieme

Durante Motor Bike Expo sono stati esposti i due modelli di Eysing: Pioneer Sport e PF40, quest’ultima presentata per la prima volta in Italia. Entrambe sono innovativi ciclomotori 100% elettrici, costruiti a mano e con un look iconico. La Pioneer offer la massima sensazione di libertà, che la si guidi comodamente nella natura o manovrandola agevolmente nel traffico urbano. La PF40 nasce dalla passione di Eysing e Pininfarina per il patrimonio storico, lo stile senza tempo e l’innovazione. È il nuovo ciclomotore elettrico che si distingue per il suo stile retro-futuristico mentre il telaio e la struttura offrono un’esperienza di guida confortevole e sostenibile.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti per rappresentare un’azienda che unisce l’esperienza e la visione olandese nella mobilità urbana, attenzione allo stile e a un futuro sostenibile – ha detto Alessandro Campello, CEO di Campello Motors commenta riguardo alla partnership -. Questo accordo rappresenta un altro tassello per Campello Motors, che aggiunge al proprio portfolio un altro brand che si dà l’obiettivo di diventare un’icona, e che conduce al raggiungimento di un nuovo importante traguardo verso la visione di mobilità elettrica che stiamo portando avanti attraverso l’ampliamento della nostra gamma prodotti”. “Abbiamo avviato con successo la nostra partnership con Campello Motors in occasione del Motor Bike Expo di Verona. Campello Motors è un punto di riferimento da oltre 30 anni e crediamo nella loro visione di pionieri nella mobilità elettrica del mercato del Nord Italia. Per noi, la collaborazione è un passo importante verso l’espansione europea e siamo molto orgogliosi della nostra partnership. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci porterà il futuro“, ha aggiunto Stijn Smit, Co Owner & Head of Sales at Eysing. Eysing Pioneer e Eysing PF40 sono ora in vendita presso il network Campello Motors.