Ducati DesertX: nessun ostacolo sul percorso grazie al navigatore Turn by Turn

Il sistema, basato sul Ducati Multimedia System, sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dalla Ducati Link App

Dai labirinti urbani alle gite fuori porta, fino ai viaggi più lunghi: la navigazione Turn by Turn è il sistema delle per raggiungere ogni destinazione, specie in sella a una Ducati DesertX.

Ducati DesertX al top con il navigatore Turn by Turn

Tra le moto protagoniste all’edizione 2023 della Dakar c’è stata la Ducati DesertX. La moto viene proposta nella livrea nera che richiama la Audi RS Q e-tron in gara, ma sopratutto con il sistema di navigazione Turn by Turn. Il sistema, basato sul Ducati Multimedia System, sfrutta la strumentazione TFT della moto per visualizzare le indicazioni del percorso calcolato dalla Ducati Link App per poter utilizzare le funzionalità di navigazione senza dotarsi di un dispositivo esterno. Si tratta di un accessorio ufficiale Ducati Performance e può essere acquistato presso i Ducati Store assieme alla moto o anche in un secondo momento, permettendo così di essere utilizzato anche da chi possiede già una DesertX.

Il sistema, attraverso connessione Bluetooth collega la moto allo smartphone e agli auricolari dei caschi di pilota e passeggero e mostra sulla strumentazione le notifiche relative a telefonate, messaggi/email ricevuti e le playlist presenti sullo smartphone. Per utilizzare il sistema di navigazione Turn by Turn è necessaria la Ducati Link App aggiornata alla versione più recente, e l’acquisto della licenza d’uso. Dopodiché, sarà sufficiente inserire la destinazione desiderata perché l’applicazione calcoli il percorso secondo le preferenze impostate (il più rapido, il più efficiente, esclusione di strade con pedaggio, eccetera) e si possa avviare la navigazione. Il telefono può essere riposto in tasca, in una borsa serbatoio oppure sul supporto Ducati Performance, senza la necessità di mantenere acceso il display.

La navigazione avviene con il supporto di mappe che è possibile scaricare preventivamente per ridurre il consumo di traffico dati evitando così di trovarsi in difficoltà in zone di scarsa copertura del segnale. Mantenendo il telefono online è però possibile usufruire di indicazioni legate al traffico in tempo reale. Il sistema permette di scegliere quali indicazioni ricevere e di registrare il percorso assieme a tutti i dati di velocità, angolo di piega, foto scattate durante il viaggio, in maniera da poter poi rivivere l’esperienza o condividerla con gli amici. Il sistema, che verrà costantemente evoluto nelle funzionalità nelle sue prossime versioni, sarà installabile anche sul Diavel V4.