Ducati Multistrada: vent’anni di emozioni e innovazione

Multistrada ha letteralmente cambiato la storia di Ducati e sarà celebrata nell’esposizione temporanea “Multistrada 20th – Twenty Years of Evolutionary Exploration” allestita all’interno degli spazi del Museo Ducati

Questo è un anno particolare in casa Ducati: il 2023, infatti, segna il ventesimo anniversario della nascita della Multistada, il modello che ha cambiato la storia della Casa di Borgo Panigale, dando vita a una delle famiglie più di successo dell’azienda.

Ducati Multistrada: un modello che sa di storia

Multistrada non poteva essere nome più azzeccato per una moto destinata a lasciare il segno come poche altre nella storia Ducati.La Multistrada nasce nel 2003 con l’obiettivo di proporre una Ducati versatile e allo stesso tempo sportiva, capace di affrontare qualunque terreno con la massima sicurezza e solidità. La prima versione della moto è stata la Multistrada 1000 DS, punto di partenza di una famiglia che ha continuato a evolversi attraverso quattro generazioni, la più recente basata sui motori V2 e V4 Granturismo. Nel corso dei suoi 20 anni di vita, la Multistrada ha portato con sé una ricca storia di innovazioni e di evoluzioni tecnologiche che hanno ridefinito gli standard dell’industria motociclistica, confermandosi, generazione dopo generazione, come la compagna ideale per tutti gli appassionati che amano scoprire le bellezze del mondo e vivere ogni viaggio in connessione con il paesaggio circostante e con la strada, da soli o in coppia. Tra le innovazioni più importanti introdotte per la prima volta grazie alla Multistrada vanno sicuramente citati i Riding Mode del modello 2010, soluzione oggi diffusa sulla maggior parte delle moto di alta e media gamma. La Multistrada V4, riferimento tecnologico della Casa di Borgo Panigale introdotta sul mercato nel 2020, è stata poi la prima moto al mondo dotata di radar anteriore e posteriore . Una soluzione che ha permesso di introdurre i sistemi di Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD), che migliorano comfort e sicurezza di guida. Sempre sullo stesso modello, Ducati ha introdotto la soluzione di Phone Mirroring, che consente di trasformare il cruscotto in un navigatore cartografico a colori mantenendo visibili le informazioni necessarie per la guida della moto.

La Multistrada V4 presenta inoltre intervalli di manutenzione da riferimento, con controllo gioco valvole fissato ogni 60.000 km. Su tutti i modelli della famiglia è prevista l’esclusiva garanzia “4Ever Ducati”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato. Per celebrare il ventesimo anniversario del modello che ha cambiato la storia della Casa motociclistica di Borgo Panigale, Ducati ha allestito all’interno degli spazi del suo Museo un’esposizione temporanea dal titolo “Multistrada 20th – Twenty Years of Evolutionary Exploration”, aperta fino a inizio ottobre con gli stessi orari di apertura del Museo Ducati, dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e con giorno di chiusura il mercoledì. Gli appassionati possono ammirare da vicino due dei modelli simbolo della dinastia Multistrada. Da una parte la prima Multistrada 1000 DS, che racchiude la visione e l’ispirazione iniziale dietro la creazione di questa famiglia di moto, dall’altra la più recente Multistrada V4 Rally, che incarna appieno il percorso di innovazione ed evoluzione che il modello ha attraversato nel corso dei suoi vent’anni.