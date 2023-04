Ducati: sabato 6 maggio la seconda edizione di “We Ride As One”

L’evento globale di Ducati si svolgerà il prossimo 6 maggio. A Roma la sfilata sarà aperta dal pilota di MotoGP Fabio Di Giannantonio, mentre gli appassionati che partono da Firenze e da Bologna potranno fare un giro di pista al Circuito del Mugello

Sabato 6 maggio torna “We Ride As One“, l’evento globale di Ducati durante il quale la community di amanti della Rossa di Borgo Panigale di ogni città ha l’opportunità di incontrarsi, conoscersi e festeggiare insieme la passione per il brand.

“We Ride As One”: la festa globale di Ducati

Si tratta della seconda edizione di un format nato in preparazione al World Ducati Week 2022 e che, sull’onda del successo del primo raduno, è subito diventato un appuntamento fisso nel calendario per il primo sabato di maggio. Gli appassionati si ritroveranno nei dealer Ducati di tutto il mondo per sfilare insieme in numerose parate che, in ogni angolo del pianeta, coloreranno le strade più belle di ogni città e renderanno ogni Ducatista orgoglioso di appartenere alla grande famiglia Ducati. Le concessionarie Ducati, con il supporto dei Ducati Official Club (DOC) locali, sono al lavoro per realizzare un programma personalizzato che sarà unico e diverso per ogni luogo.

Ducati Roma, che per l’occasione festeggia il decimo anniversario, sta organizzando una spettacolare parata nel centro storico di Roma che sarà aperta dal pilota romano che corre in MotoGP sulla Ducati del Gresini Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Gli appassionati che parteciperanno invece alle parate organizzate da Ducati Firenze e dal Ducati Factory Store di Borgo Panigale, con l’aiuto del DOC Prato, si incontreranno davanti al Circuito del Mugello, dove avranno la possibilità di fare un giro della pista in sella alla propria moto.

Queste sono solo alcune delle numerose attività che si svolgeranno in tutto il mondo. I Ducatisti potranno unirsi a “We Ride As One” anche a Londra, Dublino, Madrid, Tokyo, Avignone, Monaco, Shanghai, Dubai, Milano, Rio de Janeiro, Nuova Deli, Bangkok, Amsterdam, Bruxelles, Sidney e tante altre città nel mondo. Il canale Instagram ufficiale di Ducati racconterà in tempo reale lo svolgimento degli eventi, condividendo nelle storie le immagini e i video emozionanti delle parate e dei ritrovi con gli hashtag ufficiali #WeAreDucati e #WeRideAsOne.