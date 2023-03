Harley-Davidson European 120th Anniversary Festival: countdown iniziato

La quattro giorni ricca di divertimento, musica, cibo e cultura motociclistica che si terrà nel centro di Budapest, in Ungheria, dal 22 al 25 giugno 2023.

Harley-Davidson celebrerà il suo 120° anno all’European Harley-Davidson 120th anniversary event” una quattro giorni ricca di divertimento, musica, cibo e cultura motociclistica che si terrà nel centro di Budapest, in Ungheria, dal 22 al 25 giugno 2023.

Harley-Davidson European 120th Anniversary Festival: il programma

L”Harley-Davidson European 120th Anniversary Festival rappresenta l’evento più importante in Europa delle celebrazioni per i 120 anni del brand e precede di meno di un mese l’evento che si terrà negli Stati Uniti. L’appuntamento ungherese punta a coinvolgere non soltanto ai motociclisti ma anche a chi vuole vivere quella che promette essere una vera e propria festa e della cultura legata alle moto di Milwaukee. Durante il Festival, saranno esposte le moto del catalogo Harley-Davidson (disponibili anche per giri dimostrativi) e le Livewire. Sarà anche possibile vincere una Harley-Davidson Heritage Classic 114 120th Anniversary Edition, del valore di 26.900 euro.

Durante il Festival si potranno effettuare test drive, assistere a spettacolari esibizioni di moto, stunt show, freestyle motocross, trial oltre le immancabili esposizioni dei modelli che hanno fatto la storia di H-D. La Puskás Aréna ospiterà l’Adrenaline Park, un parco per famiglie con attività per bambini di tutte le età con anche un cinema all’aperto che mostrerà le Harley-Davidson presenti nei film degli ultimi 120 anni. “Con una partecipazione di 100.000 persone daremo vita a una grande celebrazione della cultura motociclistica, ospitata dal marchio di motociclette con il più importante heritage di tutti – ha detto Secondo Kolja Rebstock, vicepresidente di Harley-Davidson per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa -. Dopo 120 anni e oltre, Harley-Davidson rimane il marchio di motociclette più iconico al mondo e mi sento di raccomandare vivamente Budapest, una delle città più esclusive d’Europa, come destinazione numero uno per i motociclisti Harley-Davidson, i membri dell’Harley Owners Group, la comunità di motociclisti in generale e gli appassionati di musica e adrenalina in tutta Europa. Unitevi a noi per il viaggio della vostra vita”.

Per chi volesse avere maggiori informazioni sull’evento, è attivo il sito www.hd120budapest.hu.