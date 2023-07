Honda Forza 750 e X-ADV 2024: nuove colorazioni per le Special Edition

X-ADV sarà disponibile nelle colorazioni Iridium Gray Metallic e Grand Prix Red con grafiche Big Logo

Honda ha annunciato due nuove Special Edition dell’X-ADV, uno degli scooter di maggior successo in itala con ben 4500 unità vendute dall’inizio del 2023. Il vicolo, infatti, sarà disponibile nelle colorazioni Iridium Gray Metallic e Grand Prix Red con grafiche Big Logo. Ma non è il solo ad avere subito un ritocco.

Le novità in casa Honda

Ma non è tutto. Alla nuova offerta cromatica per l’X-ADV 2024 si affianca il nuovo accattivante Paco Blue con codone nero opaco. Sono circa 60.000 gli X-ADV venduti in Europa dal suo debutto come model year 2017. Il primo e unico “SUV a 2 ruote”, costantemente aggiornato nella meccanica e nell’equipaggiamento elettronico, non smette di attirare motociclisti e scooteristi, grazie al look aggressivo e ricco di stile e alle prestazioni elevate di cui è capace il suo motore 750 da oltre 58 CV. In Italia, dall’inizio del 2023 ad oggi, ne sono stati immatricolati circa 4.500, un numero in costante crescita che lo vede come uno dei modelli di maggior successo di sempre per Honda in Italia e in Europa.

Una conferma, due aggiornamenti e una nuova colorazione per l’edizione 2024 del Forza 750. A fianco del confermato Mat Jeans Blue Metallic, arrivano quindi il nuovo Candy Chromosphere Red e lo ‘Special Edition’ su base Mat Ballistic Black Metallic ora più sportivo grazie ai cerchi color oro. Solo un ritocco invece per la colorazione Iridium Gray Metallic che presenta una nuova tonalità ‘grafite’ per le parti in nero. Le edizioni 2024 di Forza 750 e X-ADV saranno in vendita a partire dal prossimo autunno.