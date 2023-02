In viaggio sullo sterrato con Royal Enfield e Vintage Rides

Royal Enfield e Vintage Rides avviano una collaborazione per studiare e organizzare ogni anno spedizioni verso i luoghi più unici e leggendari del mondo

L’impulso di spingersi oltre le possibilità e i confini noti è un’inestinguibile passione che solo pochi riescono a provare. Non è un caso che Royal Enfield e Vintage Rides abbiano deciso di collaborare per dare gas a quelle che si possono definire, molto semplicemente, le spedizioni in sella più epiche al mondo.

Royal Enfield e Vintage Rides insieme per creare viaggi unici

Royal Enfield e Vintage Rides vogliono radunare intorno al sacro fuoco dell’avventura e del viaggio impavidi esploratori e motociclisti provenienti da ogni parte del globo. Nel comune intento di proporre esperienze significative, che resteranno scolpite nella memoria, i due brand metteranno a punto itinerari fuori dal comune rivolti ai rider di tutti i mercati da percorrere a bordo delle Royal Enfield. Dal 2006, Vintage Rides ha gestito oltre 1.000 tour guidati esclusivamente su Royal Enfield. Spaziando dalla Francia fino all’Italia, la Mongolia, l’India, il Marocco e l’Argentina, l’agenzia ha all’attivo tour in oltre 18 Paesi e 4 continenti, e ogni anno aggiunge al catalogo due nuove mete. Per assicurare un’esperienza su due ruote allo stato puro nelle regioni più remote del pianeta, nessun mezzo è più qualificato di una Royal Enfield.

“Siamo legati a Royal Enfield da un’affinità naturale. Inizialmente abbiamo scelto le loro moto in parte perché l’azienda era nata in India, ma oggi c’è molto di più. Crediamo fermamente nei valori del brand Royal Enfield e nella splendida estetica dei suoi veicoli, che riescono a essere anche accessibili”, ha detto Alexandre Zurcher, fondatore di Vintage Rides.“Pure Motorcycling non è solo uno slogan scritto nella nostra mission, ma lo scopo di tutta la nostra esistenza. Selezionare con cura le espressioni del motociclismo allo stato puro, per tutte le categorie di rider, è una passione insaziabile, che ispira tutta l’attività di Royal Enfield – ha aggiunto Mohit Dhar Jayal, Chief Brand Officer di Royal Enfield -. Siamo orgogliosi di annunciare che, per portare questa esperienza autentica a un nuovo livello, abbiamo stretto una partnership con Vintage Rides, uno dei massimi esperti di viaggi su due ruote lontano dalle solite destinazioni. Questa collaborazione darà ai centauri la possibilità di guidare le nostre moto durante avventure mozzafiato in ogni angolo del mondo. L’incontro tra la filosofia motociclistica di Royal Enfield e le competenze di Vintage Rides nell’organizzazione di emozionanti tour internazionali su due ruote regalerà ai nostri clienti piaceri mai provati“.

Nel 2017, Vintage Rides e Royal Enfield avevano già collaborato alla leggendaria Frozen Ride, una spedizione motociclistica sul lago ghiacciato di Khövsgöl, in Mongolia, che ha portato i partecipanti fino ai Dukha, la più piccola tribù nomade di pastori di renne al mondo. La partnership tra Royal Enfield e Vintage Rides durerà fino al 2025 e vedrà entrambe le aziende impegnate a trasmettere agli appassionati di due ruote in tutto il mondo l’amore per l’esplorazione e i viaggi responsabili.