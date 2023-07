Kawasaki: garanzia XL da 4 anni con K-Care

Kawasaki K-CARE Garanzia Plus è una promozione che permette di prolungare le condizioni a 48 mesi rispetto ai 24 della garanzia di fabbrica

C’è una nuova iniziativa che farà felici i clienti Kawasaki. La casa nipponica, infatti, ha lanciato un’offerta valida su tutti i modelli immatricolati da inizio luglio: si chiama K-CARE Garanzia Plus ed è il programma di garanzia gratuito esteso a 4 anni (2 anni di garanzia di fabbrica + 2 di garanzia estesa Warranty Plus).

Kawasaki K-CARE Garanzia Plus: di cosa si tratta

Kawasaki K-CARE Garanzia Plus è una promozione che permette di prolungare le condizioni a 48 mesi rispetto ai 24 della garanzia di fabbrica. Questa operazione conferma la consapevolezza di Kawasaki dell’alto valore tecnologico delle proprie moto, che consentono di viaggiare in tutta comodità e sicurezza e di raggiungere qualsiasi destinazione. Chiunque immatricolerà una Kawasaki presso una Concessionaria della Rete Ufficiale, potrà usufruire di questo beneficio, purché siano rispettati i termini e le condizioni della Garanzia Plus. Un vantaggio significativo del quale potrà beneficiare, in caso di vendita, anche il nuovo proprietario, senza costi aggiuntivi.

Oltre ai quattro anni di copertura, i vantaggi di K-CARE Garanzia Plus sono la Copertura a chilometraggio illimitato, il fatto di non avere spese in caso di reclamo, l’assenza di numero limite di reclami, trasferibilità al proprietario successivo a costo zero, un programma privo di noie e di rischi, non avere pratiche aggiuntive per qualunque riparazione.